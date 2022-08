Totti e Ilary, Roberto Alessi: “Momento di massima prudenza”/ Poi stoccata alla Blasi “Ci vuole coraggio a…”

Totti e Ilary Blasi, momento di massima prudenza: parla Roberto Alessi a Estate in diretta

“Ci vuole coraggio a lasciare un uomo così simpatico!” Scherza Roberto Alessi in diretta a Estate in diretta parlando della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In studio – dopo il caso del gatto Alfio – viene infatti riproposta la diretta di Totti e Christian Vieri in cui Francesco gli presentava ‘donna Paola’, il gatto acquistato da Ilary che causò tra marito e moglie qualche tensione. Quei tempi sono ormai un ricordo lontano e infatti il direttore di Novella2000 torna serio e ricorda che “Di mezzo ci sono tre figli”.

Ma che momento è questo per Ilary e Totti? Chiedono ad Alessi i conduttori di Estate in diretta; lui spiega: “È il momento della massima prudenza perché tra una settimana i due avvocati si devono incontrare per verificare se c’è una possibilità di consensuale che è sempre la cosa che tutti si auspicano perché si risolve in breve tempo, non ci sono traumi e non si arriva ad un processo che dura anni”.

Totti e Ilary torneranno insieme? La previsione di Alessi

Presto Francesco Totti e Ilary Blasi saranno di nuovo faccia a faccia ma insieme ai loro avvocati, eppure c’è chi come Roberto Alessi è convinto che per il loro amore ci sia ancora una speranza: “Secondo me torneranno insieme!”, ammette in diretta su Rai1. Certo è che “Le foto di lui non aiutano, perché è stato paparazzato con Noemi”, ricorda ancora il noto giornalista, sottolineando come in effetti paparazzate di questo tipo possano creare fratture ancor più profonde tra i due ex coniugi. Solo il tempo saprà dire se la previsione di Alessi, e di altri, sul ritorno di fiamma sarà corretta.

