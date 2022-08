Totti e Ilary, svolta choc: prima di Noemi l’ha tradita con Elisa Della Valentina?/ Lei “Storia segreta poi…”

Francesco Totti ha tradito Ilary Blasi già prima di Noemi Bocchi? Spunta la testimonianza di Elisa Della Valentina

La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi sta portando a galla una serie di indiscrezioni sul passato della coppia alquanto eclatanti. L’ultima arriva dal settimanale DiPiù e svelerebbe un altro presunto tradimento da parte dell’ex calciatore. Il fatto risale a molti anni fa, il 2004, quando Totti e Ilary non erano ancora sposati ma comunque ufficialmente fidanzati da due anni. È in quel periodo che Francesco conobbe Elisa Della Valentina, una 18enne che sperava di fare carriera nel mondo dello spettacolo e che al contempo lavorava come cameriera in un noto locale di Roma frequentato anche da cantanti e calciatori.

Fu proprio in quell’ambiente che conobbe Totti. I due iniziarono a conoscersi e, a quanto pare, a frequentarsi. Una relazione che sarebbe rimasta totalmente segreta se, come ricorda il settimanale, non fosse stato per l’inchiesta di ‘Vallettopoli’ avviata quegli anni.

Elisa Della Valentina e la conferma della relazione con Totti: “Lui mi è stato dietro per molto tempo”

Fu proprio Elisa Della Valentina a raccontare anni in un’intervista a DiPiùTv di essere stata interrogata a quel tempo dal vicequestore di Roma Woodcock e proprio durante quell’interrogatorio, sotto giuramento, confessò di aver avuto una relazione con Francesco Totti. Ammise inoltre, non senza rammarico, di sapere che Totti era già impegnato con Ilary, tuttavia tenne a specificare che non era stata lei a provarci con lui: “Non sono io che sono andata da lui, non sono io che ho rotto le scatole, che ho fatto… Lui mi è stato dietro molto e molto tempo prima che io cedessi. Non voglio che si pensi che sono una ragazza dai facili costumi, che ha visto uno ‘famoso’ e ci ha provato”.

Oggi Elisa, che ha comunque fatto per alcuni anni una discreta carriera in TV sia come valletta che come attrice, è una donna impegnata e mamma di due figli. Di Totti, anzi, non vuole più sentirne parlare: “Non mi interessa quello che sta succedendo ora tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Non mi interessa niente” ha infatti tagliato corto quando le è stata posta la domanda dal noto settimanale.

