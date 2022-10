Totti e Noemi Bocchi allo scoperto: prima foto insieme/ Spunta il gesto di Ilary per l’ex: “I tre figli…”

Totti e Noemi Bocchi, la prima foto insieme alla festa di compleanno di Francesco

Pochi giorni fa Francesco Totti ha festeggiato il suo compleanno. Lo ha fatto con una festa a sorpresa organizzata al ristorante Isola del pescatore di Santa Severa, lo stesso in cui nel 2005 fece la proposta di nozze a Ilary Blasi. Quest’ultima, chiaramente, non era tra gli invitati ma c’era la nuova compagna di Francesco: Noemi Bocchi (la foto dei due insieme, pubblicata da Diva e Donna, è alla fine dell’articolo). Il settimanale Chi, nel numero in edicola da domani 5 ottobre, fa però sapere che alla festa erano presenti anche i tre figli di Totti: Cristian, Chanel e Isabel, il tutto sotto lo sguardo di Noemi.

llary Blasi, frecciatina a Totti/ Davanti al negozio dei Rolex, mano che arraffa e…"

Il noto settimanale, proprio in merito ai figli, fa allora notare che “Se i ragazzi erano con lui è anche merito di Ilary, che, nonostante tutto, ha sempre preservato l’immagine del padre ai loro occhi e li ha lasciati liberi di amarlo.”

Totti e Noemi: il gesto di Ilary Blasi e il chiarimento sull’assegno di mantenimento

Va detto che il racconto fatto dal settimanale continua. Si parla infatti di una seconda festa in onore di Francesco Totti, questa volta festeggiata a casa di Noemi. Anche in questa occasione i due non erano da soli: “La sera seguente, martedì, la festa si è ripetuta a casa di Noemi Bocchi: vediamo, infatti, entrare nel condominio della donna Chanel Totti con un’amica, mentre Francesco, presumibilmente, è già nella casa.” scrive Valerio Palmieri per CHI.

Alex Nuccetelli, "Ilary non rispettava Francesco e si negava"/ Fan spiazzati e...

Il giornalista infine chiarisce un aspetto di cui si è discusso proprio negli ultimi giorni in merito alla coppia di ex coniugi. Si legge infatti che “Il legale della Blasi non ha mai chiesto un assegno di mantenimento per la conduttrice”; e ancora “Il nodo, invece, riguarda l’assegno per il mantenimento dei figli, giudicato troppo basso per consentire loro di continuare a vivere come hanno fatto finora.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

LEGGI ANCHE:

Flavia Vento sul caso Totti-Ilary: "Tradimento? Un giorno parlerò"/ "Spero arriveranno delle scuse…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA