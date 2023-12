Totti e Noemi Bocchi: baci e coccole al ristorante/ La reazione al documentario di Ilary Blasi

Francesco Totti e Noemi Bocchi: coccole al ristorante

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi che sono stati pizzicati insieme durante una serata trascorsa al ristorante. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 6 dicembre, pubblica le foto della cena di Totti e Noemi che, tra una portata e l’altra, si lasciano andare a baci, coccole e tenerezze. La coppia, nelle immagini, appare serena e raggiante nonostante il gossipo esploso nuovamente per la pubblicazione del documentario “Unica” in cui Ilary Blasi ha raccontato la propria verità sulla fine del matrimonio con lo storico ex capitano della Roma.

Tra un sorriso e l’altro, la coppia non appare affatto scossa dalle parole di Ilary Blasi che, dopo la pubblicazione del documentario, si è concessa un viaggio negli Stati Uniti con il fidanzato Bastian Muller con cui ha da poco festeggiato un anno d’amore.

La reazione di Totti al documentario di Ilary Blasi

Stando a quello che riporta il settimanale Chi, il documentario di Ilary Blasi non avrebbe lasciato indifferente Francesco Totti, preoccupato soprattutto per la reazione dei figli. “Sembrava più dispiaciuto per il coinvolgimento di Noemi e per i figli che hanno dovuto sopportare questa nuova ondata mediatica”, si legge nell’articolo di Chi. Più indifferente, invece, Noemi Bocchi che continua a vivere la sua storia con l’ex capitano della Roma in silenzio.

Per la coppia, dunque, tutto procede a gonfie vele. Nessuna replica diretta, per il momento, al documentario di Ilary Blasi che, nell’intervista rilasciata a Verissimo, ha dichiarato di aver lasciato liberi i figli di guardare o meno il documentario.











