Totti e Noemi Bocchi, Capodanno d’amore a Miami/ Beccati in partenza con le figlie Chanel e Isabel

Totti e Noemi Bocchi beccati in partenza per Miami: Capodanno d’amore in America

Primo Natale da separati per Francesco Totti e Ilary Blasi che dallo scorso luglio non stanno più insieme. Dopo le festività natalizie entrambi hanno però deciso di lasciare l’Italia e attendere il nuovo anno in una meta lontana, calda. Se Ilary Blasi è partita alla volta di Bangkok già da alcuni giorni insieme al suo nuovo compagno Bastian Muller, oggi anche Totti è stato beccato in partenza insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi.

A paparazzarli è stata un’utente che ha poi segnalato lo scoop a Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha dunque condiviso l’immagine che vede la Bocchi in aeroporto pronta per partire con Francesco alla volta dell’America. La coppia ha infatti deciso di trascorrere il Capodanno a Miami ma i due non sono da soli in questa fuga romantica.

Totti a Miami in vacanza con le figlie Chanel e Isabel e la compagna Noemi Bocchi

A partire con Totti e Noemi anche le figlie di Francesco e Ilary Blasi: Chanel e Isabel. D’altronde a suggerire la loro partenza ci ha pensato proprio la maggiore delle figlie di Totti che su Instagram ha pubblicato una storia in cui ha fatto intendere di essere in partenza. Nello scatto ha infatti mostrato il tabellone dei voli dell’aeroporto di Roma Fiumicino, non indicando però la destinazione finale. A pensarci è stata proprio la segnalazione della Marzano, ottenuta grazie a chi li ha beccati lì all’interno dell’aeroporto e li ha visti prepararsi al volo per Miami. Due viaggi e due mete totalmente differenti dunque per gli ex coniugi Totti: uno negli USA, l’altra in Thailandia ma entrambi ben accompagnati.

