Totti e Noemi Bocchi: convivenza in un super attico/ La coppia pizzicata con i figli…

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi non solo continua, ma diventa ogni giorno più importante. La coppia sta letteralmente bruciando le tappe e, dopo essere usciti ufficialmente allo scoperto, non si nascondono più e fanno progetti importanti per il loro futuro insieme. Il settimanale Chi, dopo aver documentato i vari incontri a casa di Noemi con le foto uscite proprio il giorno in cui l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi annunciavano, dopo 20 anni, la fine del loro amore, nel numero in edicola da mercoledì 2 novembre, pubblica le immagini della coppia che, insieme alle figlie, si reca a visitare un super attico in un condominio di lusso situato tra Roma Nord e il centro della Capitale.

Una nuova casa in cui Totti e Noemi potranno vivere con i figli in base agli accordi di separazione. Se lei, tuttavia, è separata da diverso tempo, Totti ha detto ufficialmente addio ad Ilary Blasi solo da qualche mese. Tuttavia, l’ex capitano della Roma appare concentrato sul nuovo capitolo della sua vita anche se dovrà affrontare ancora diversi argomenti spinosi della separazione con Ilary.

Totti e Noemi Bocchi, futuro insieme: la reazione di Ilary Blasi

Se Francesco Totti, dopo l’intervista fiume rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, appare sempre più sereno e felice accanto a Noemi Bocchi, la donna che ha scelto di avere accanto, Ilary Blasi continua a seguire la strada del silenzio. Difficile immaginare lo stato d’animo della conduttrice che ha messo davanti a tutto il bene dei figli Christian, Chanel e Isabel che appare accanto al papà mentre quest’ultimo si reca a visitare quella che potrebbe diventare la nuova casa. Per Ilary che sui social continua a mostrarsi ironica e bellissima, dunque, il periodo potrebbe essere abbastanza complicato.

Oltre alla fine di un amore, i due stanno gestendo anche gli accordi di separazione. Per provare a calmare le acque, pare che, negli scorsi giorni, Totti le abbia restituito le borse che aveva nascosto. Per gli ex coniugi, però, la partita è appena cominciata. Come fa sapere Chi, i due dovranno accordarsi sulla gestione dei figli, sull’assegno di mantenimento dei figli e sulla gestione della villa familiare all’Eur.











