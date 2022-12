Totti e Noemi Bocchi: convivenza nella nuova casa/ Primo Natale insieme e…

Totti e Noemi Bocchi: trasloco nella nuova casa

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono pronti ad iniziare ufficialmente la nuova vita insieme. Dopo essere stati pizzicati in giro per Roma alle prese con la visita ad alcuni immobili, l’ex capitano della Roma e Noemi sarebbero pronti a trasferirsi nella nuova casa per dare il via al nuovo capitolo della loro vita insieme. Secondo quanto riporta il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 7 dicembre, Totti e Noemi starebbero organizzando il trasloco nella nuova casa. Il nuovo nido d’amore dell’ex calciatore e della Bocchi, stando a quello che fa sapere Chi, sarebbe un grande appartamento situato a Roma.

La coppia avrebbe scelto un appartamento da quasi 300 metri quadri a Roma Nord, nei pressi di piazza Jacini. Chi pubblica nuove foto della coppia con Noemi Bocchi che si copre per evitare di essere immortalata dai paparazzi.

Primo Natale insieme per Totti e Noemi Bocchi

Per Francesco Totti e Noemi Bocchi sarà il primo Natale insieme. La coppia si appresta a vivere il giorno più bello dell’anno nella nuova casa dove, stando a quello che si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, si trasferirà presto. Probabilmente, Totti dovrà dividere le feste natalizie con i figli Christian, Chanel e Isabel che si divideranno tra papà Francesco e mamma Ilary Blasi.

Anche la stessa Noemi Bocchi non potrà trascorrere tutte le feste con i figli che si divideranno tra la mamma e il padre. Sarà, dunque, un Natale speciale per Totti e Noemi e, soprattutto, l’inizio della loro nuova vita.

