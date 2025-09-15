Francesco Totti e Noemi Bocchi festeggiano tre anni d'amore ma ecco perché ci sono dubbi sulla data.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno ormai due vite separate e nuovi partner: l’ex capitano della Roma sta insieme a Noemi Bocchi con cui ha da poco festeggiato il terzo anniversario con una suite da 9 mila euro, una borsa di Hermès come regalo e la torta per un “buon anniversario”. Ilary, invece, è felicemente fidanzata con Bastian Muller con cui ha trascorso tutta l’estate tra vacanze di coppia e in famiglia. Negli scorsi giorni, il web, si è concentrato soprattutto su Toitti e Noemi Bocchi che, pur vivendo la relazione con molta discrezione, hanno festeggiato il terzo anniversario fornendo indizi.

Tuttavia, proprio i contenuti social condivisi dalla coppia hanno fatto sorgere dubbi sulla data dell’anniversario. Andando indietro nel tempo, infatti, come sottolinea Chi, in base ad alcune dichiarazioni di Totti, qualcosa non tornerebbe sulla data dell’anniversario.

Totti e Noemi Bocchi: perché ci sono dubbi sulla data dell’anniversario

Dopo aver ufficializzato la relazione con Noemi Bocchi e la fine del matrimonio con Ilary Blasi, Francesco Totti aveva dichiarato: «La nostra storia è iniziata dopo Capodanno e si è consolidata a marzo 2022. Non sono stato io a tradire per primo», le parole dell’ex capitano della Roma. L’anniversario, dunque, dovrebbe essere a marzo 2022 ma la coppia ha festeggiato pochi giorni fa.

Motivo per cui sul web sono nati dubbi sulla data dell’anniversario: c’è chi pensa che la data effettiva sia quella di settembre e chi, invece, crede che la coppia abbia positicipato i festeggiamenti in un periodo più tranquillo. Quel che è certo è che la relazione tra i due procede a gonfie vele e i due sono sempre più uniti e innamorati.