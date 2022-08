Totti e Noemi Bocchi insieme in aeroporto a gennaio?/ La foto riaccende il gossip: “Destinazione sconosciuta”

Totti e Noemi Bocchi avvistati insieme in aeroporto a gennaio?

Non si arresta il gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ormai ex coppia continua ad avere tutti gli occhi puntati su di se dopo l’annuncio della fine del matrimonio. L’ex capitano della Roma, in particolare, è ormai tampinato dai paparazzi che sperano di beccarlo con la sua presunta amante Noemi Bocchi. E gli indizi sulla relazione che i due avrebbero da tempo in segreto d’altronde non mancano. L’ultimo arriva dai colleghi di Leggo che hanno reso pubblica una foto di Totti all’aeroporto qualche mese fa con una donna bionda al suo fianco che sembrerebbe essere proprio Noemi.

“Francesco Totti è stato avvistato lo scorso 30 gennaio alle ore 11.06 al Terminal 3 dell’Aeroporto di Fiumicino. Non era solo, con lui altre tre persone: due uomini e una donna, in attesa di un volo, non si sa per quale destinazione.” fa sapere la fonte. Poi aggiunge: “Nelle foto appare il volto di un’amica misteriosa che pare essere proprio Noemi Bocchi, nonché l’attuale compagna di Totti, uno dei possibili motivi della separazione con Ilary Blasi.”

Purtroppo non è possibile dire con certezza se la donna nella foto sia realmente Noemi Bocchi (indossa una mascherina sul volto), ma le probabilità che sia davvero lei sono alte. La donna è infatti molto somigliante, sia per la corporatura che per il viso e, soprattutto, per i capelli e come le incorniciano il volto. Mettendo a confronto questo scatto all’aeroporto e quello di lei allo stadio con Totti, la somiglianza è infatti tantissima. Intanto Il Messaggero, grazie a fonti vicine alla coppia, fa sapere che Totti e Noemi avrebbero deciso uscire allo scoperto solo “quando la battaglia legale con Ilary Blasi sarà finita”.

