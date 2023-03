Totti e Noemi Bocchi: salta il matrimonio?/ Tutta colpa di Ilary Blasi…

Franceco Totti e Noemi Bocchi sognano il matrimonio?

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una coppia ufficiale ormai da mesi. Dopo la separazione da Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma ha ufficializzato la relazione con Noemi con cui avrebbe progetti importanti per il futuro tra cui anche il matrimonio. La coppia che avrebbe già fatto l’importante passo della convivenza, tuttavia, stando agli ultimi rumors, dovrebbe aspettare diverso tempo prima di poter pronunciare il fatidico sì. La separazione tra Totti e Noemi Bocchi, infatti, non starebbe andando nel migliore dei modi. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, Totti e Ilary avrebbero smesso di parlare e gli accordi per la separazione sarebbero ancora lontani.

Nessun accordo, dunque, tra le parti e questo rimettere la decisione finale esclusivamente nelle mani del giudice allungando anche i tempi per il divorzio.

Francesco Totti e Ilary Blasi: accordo per la separazione lontano

Secondo quanto riferisce il settimanale Nuovo, Totti e Ilary dovranno trovare un accordo sulla questione economica, sull’assegnazione della lussuosa villa all’Eur e sull’affidamento dei tre figli. Punti importanti sui quali sembrerebbero avere posizioni differenti. L’accordo tra le parti appare lontano e ciò sarebbe un ostacolo ai progetti di Totti come ha rivelato una fonte al settimanale Nuovo.

“L’avrebbe sposata a breve, se non ci fosse stato questo intoppo. Chiudere con Ilary il prima possibile era il suo intento”, ha spiegato la gola profonda. Nessun matrimonio, dunque, per Totti e Noemi che, per il momento, si godono l’amore convivendo sotto lo stesso tetto.

