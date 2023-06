Totti e Noemi Bocchi: tensioni con Chanel?/ La secondogenita di Ilary Blasi assente…

Totti e Noemi Bocchi sempre più uniti

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono praticamente inseparabili. E’ trascorso quasi un anno dall’annuncio della separazione da Ilary Blasi e, da quel momento, l’ex capitano della Roma vive alla luce del sole la storia con la Bocchi con cui convive già da qualche tempo. Totti, inoltre, ha anche presentato Noemi ai figli che, spesso, sono stati avvistati in loro compagnia. Proprio in occasione della finale di Europa League tra Roma e Siviglia, Totti ha deciso di assistere alla partita con Noemi e il figlio Christian. Tutti e tre sono volati a Budapest dove hanno trascorso una giornata in famiglia.

Nulla di strano se non fosse che, da qualche tempo, insieme a Totti e a Noemi non viene avvistata Chanel. La secondogenita di Ilary Blasi e Totti, nei mesi scorsi, è stata più volte immortalata in compagnia del padre e della sua nuova compagna. Da diverse settimane, però, tutto ciò non accade più: cosa starà accadendo?

Chanel Totti sempre più con mamma Ilary Blasi

Nell’ultimo periodo, Chanel Totti è stata più volte pizzicata in compagnia di mamma Ilary Blasi e del compagno di quest’ultima Bastian Muller. La secondogenita che ha da poco compiuto 16 anni ha anche scelto di festeggiare il compleanno con la mamma, Bastian e il suo fidanzato Christian a Lugano. Un weekend a quattro durante il quale mamma Ilary ha potuto conoscere meglio il fidanzato della figlia.

Il motivo per cui, dunque, Chanel non si fa vedere da diverso tempo con papà Francesco potrebbe essere proprio la sua storia d’amore. Come tutti i ragazzi della sua età, Chanel potrebbe semplicemente aver voglia di trascorrere più tempo con il fidanzato piuttosto che con i genitori.

