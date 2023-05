Totti e Noemi Bocchi, vita di coppia a gonfie vele/ Beccati in balcone a prendere il sole, poi…

Francesco Totti e Noemi Bocchi, le immagini di vita quotidiana allontanano i gossip

Chi parlava già di crisi per Francesco Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi dovrà ricredersi guardando l’ultima paparazzata della coppia. È il magazine CHI, nel numero in edicola questa settimana, a pubblicare gli scatti che immortalano la coppia immersa nella vita di tutti i giorni. La quotidianità di Francesco e Noemi Bocchi, nella loro casa di Roma nord, è fatta di momenti semplici, come uscire insieme in motorino per fare la spesa o prendere insieme il sole sul balcone di casa.

È proprio quest’ultima l’immagine finita sul noto settimanale, che testimonia la serenità che la coppia sta vivendo in questo momento e che allontana le voci malevole sul loro conto.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, amore a gonfie vele

D’altronde è passato ormai quasi un anno dall’annuncio della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Mesi durante i quali la coppia, la loro famiglia e la stessa Noemi Bocchi sono finiti al centro di un vero e proprio caso mediatico, tra pratiche per il divorzio imminente, accuse, rolex, case e quant’altro.

Un anno durante il quale tante cose sono cambiate per i due ex coniugi, oggi felici al fianco di un nuovo compagno. Se per Totti c’è infatti Noemi Bocchi, Ilary Blasi è serena al fianco di Bastian Muller. Di certo le immagini di Totti e Noemi testimoniano anche un ambiente molto più rilassato rispetto a quello di mesi fa, quando entrambi erano costantemente pedinati dai paparazzi.

