Totti festeggia con Noemi Bocchi i 17 anni del figlio/ L’unica a mancare? Ilary Blasi

Francesco Totti festeggia il compleanno di suo figlio Cristian: ad accompagnarlo non c’è Ilary Blasi ma Noemi Bocchi che…

È ufficiale: Noemi Bocchi fa un balzo sorprendente e, a gamba tesa, entra ufficialmente in famiglia del Pupone! Ieri è stato un giorno molto importante per Ilary Blasi e Francesco Totti: il loro primogenito, Cristian, ha compiuto i 17 anni. Si tratta del primo compleanno da quando i suoi genitori si sono separati e suo padre, per l’occasione, ha deciso di organizzarli un pranzo speciale… Tutto sembra normale: il ristornate è quello di sempre, L’isola del pescatore a Santa Severa affacciato sul mare, il festeggiato c’è, le due sorelline, Chanel e Isabel, anche, qualcosa però è cambiato… Di che si tratta

Antonella Fiordelisi, il suo ex Benincasa conferma tutto:"Totti le ha mandato il messaggio"/ "L'ho vista"

Affianco a papà Totti non c’è più Ilary Blasi ma una nuova bionda ha preso il suo posto: si tratta di Noemi Bocchi che, sorprendentemente, entra a far parte del quadretto famigliare del Capitano. La donna infatti è stata ritratta in molte foto, felice a divertirsi, in compagnia della sua “nuova famiglia”. Ma niente paura… Cristian festeggerà il suo compleanno con Ilary questa sera, non vediamo l’ora di sapere cosa sua madre organizzerà per lui!

Alex Nuccetelli replica ai legali di Antonella Fioredelisi/ Verità sui messaggi: “Totti mi ha garantito che…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ISOLA DEL PESCATORE (@isola_del_pescatore)

Francesco Totti e Ilary Blasi: mandano lo stesso messaggio di auguri al figlio Cristian…

Anche se il loro rapporto è naufragato rovinosamente, seppur il tribunale è diventato il loro territorio d’incontro… Sia Francesco Totti che Ilary Blasi sono sempre stati disponibili e pronti a tutto per i loro amati figli. Ieri, in particolare, è stata una giornata speciale per il loro primogenito Cristian che, ha compito 17 anni. Anche se i genitori non stanno più insieme, tanto mamma quanto papà, hanno deciso di dedicarli degli auguri speciali, ognuno sul proprio profilo Instagram. La conduttrice di Mediaset ha infatti postato due foto: una di lei in dolce attesa di Cristian e poi una dove lo bacia.

Antonella Fiordelisi, il team legale contro Francesco Totti e Nuccetelli/ "Si procederà per vie legali se..."

Il Pupone invece ha postato il celebre scatto del suo addio al calcio dove, con Cristan, si guardano commossi. Ha fatto molto sorridere i vari fan della coppia che, nonostante li screzi tra loro, i due abbiano usato le medesime parole per auguare un buon compleanno al figlio. Entrambi infatti hanno accompagnato le foto con la scritta: “Auguri amore mio”. Anche se era ieri il suo compleanno oggi Cristian festeggia con amici e famiglia: a pranzo con papà Francesco Totti, a cena con mamma Ilary Blasi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA