Totti, guerra con Ilary Blasi?/ Colpa di una foto della figlia Isabel con Bastian

Francesco Totti contro Ilary Blasi?

Francesco Totti e Ilary Blasi ancora sul piede di guerra? L’ex capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi che tornerà in tv da lunedì 17 aprile, non solo hanno chiuso il lungo matrimonio, ma hanno voltato pagina con nuovi amori. Ilary fa coppia fissa con Noemi Bocchi con cui ha già iniziato una convivenza mentre Ilary, da qualche mese, è uscita ufficialmente allo scoperto con l’imprenditore tedesco Bastian Muller con cui vive la relazione alla luce del sole. La coppia non convive, ma prova a vivere la storia al massimo vedendosi il più possibile.

Spesso è Ilary a raggiungere il fidanzato, ma anche Bastian è spesso a Roma dove ha avuto modo di conoscere gli amici e la famiglia della Blasi, compresi i figli. Proprio una foto di Bastian a Roma con la figlia più piccola della Blasi, Isabel, avrebbe scatenato, secondo La Repubblica, la reazione di Totti.

Francesco Totti contro la foto di Bastian e Isabel?

L’ultimo numero del settimanale Chi ha dedicato la copertina a Ilary Blasi e al suo, nuovo fidanzato Bastian. Nella foto pubblicata in prima pagina c’è la coppia che passeggia con Isabel, la terzogenita di Ilary e Francesco Totti. Vedere la figlia più piccola passeggiare, mano nella mano, con l’ex moglie e il suo nuovo fidanzato, avrebbe mandato su tutte le furie l’ex capitano della Roma il quale accetterebbe la presenza di Bastian nella vita dei figli che conoscono anche Noemi Bocchi, ma preferirebbe una minore esposizione pubblica.

Tutto ciò sarebbe motivo di un nuovo scontro in tribunale dove Totti e Ilary si ritroveranno per la nuova udienza per la separazione la cui data, tuttavia, come riporta Vanity Fair, resta top secret.

