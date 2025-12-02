Totti indagato per abbandono di minore: il messaggio WhatsApp di Ilary che ha acceso il caso. Ecco cos'era successo.

Francesco Totti è indagato per abbandono di minore. Il caso torna a far parlare dopo le chat di Ilary Blasi con l’ex marito, le quali contengono frasi che hanno lasciato di stucco i fan del calciatore: “Francesco ho sentito due volte nostra figlia stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori. Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?“, si legge nella conversazione avvenuta il 26 maggio 2023 alle ore 23:19.

Francesco Totti, archiviata accusa di abbandono di minori/ Decisione della Procura di Roma (25 novembre 2025)

Al momento è in atto un provvedimento per abbandono di minore, un caso che si aggiunge nell’infinita battaglia legale tra i due. Ilary Blasi, ricordando quanto successo, si è infatti opposta alla richiesta di archiviazione della Procura di Roma. Ma cos’è successo precisamente? Nelle indagini preliminari si è parlato di quel famoso maggio, quando Francesco Totti e Noemi Bocchi avevano deciso di uscire insieme a cena lasciando la figlia di sei anni a casa con gli altri due figli di lei, che avevano 12 e 9 anni.

Francesco Totti e Ilary Blasi, c'è la data del divorzio/ L'ex moglie del capitano sposerà Bastian Muller

Francesco Totti, l’avvocato di Ilary Blasi si oppone: “La bambina è stata abbandonata“

Ilary Blasi ricorda ancora quel momento pieno di spavento. Aveva chiamato sua figlia con una videochiamata e aveva scoperto che non c’era la tata con loro mentre lei era a Francoforte per lavoro. Così, ha subito inviato un messaggio a Francesco Totti, ma lui non ha risposto. Dato il mancato riscontro del calciatore, la conduttrice ha subito chiamato sua madre intimandola di chiamare le forze dell’ordine. La polizia è poi arrivata a mezzanotte trovando a casa la babysitter, e per questo è stata richiesta l’archiviazione del caso. Invece, l’avvocato Fabio Lattanzi che difende Ilary Blasi ha rilasciato alcune dichiarazioni, spiegando che “Il dato certo è che la bambina è stata abbandonata” e che “l’altro dato certo è che la moglie del portiere ha mentito dicendo che era in casa. La domanda è perché ha mentito“.