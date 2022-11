Totti nega di aver scritto ad Antonella Fiordelisi/ Scoop e telefonata di Roberto Alessi: “Tutto falso”

Francesco Totti rompe il silenzio e nega di aver scritto ad Antonella Fiordelisi: lo scoop di Roberto Alessi

Antonella Fiordelisi lancia lo scoop, Francesco Totti risponde. La modella ha rivelato nella Casa del Grande Fratello Vip di aver ricevuto dall’ex calciatore un messaggio in direct su Instagram e una richiesta di amicizia a cui, però, non ha fatto in tempo a rispondere. Antonella lo ha confermato, invitando anche un parente ad inviare ad Alfonso uno screen del messaggio in questione che, per di più, Totti le avrebbe inviato dopo la separazione da Ilary Blasi e durante la sua nuova relazione con Noemi Bocchi.

L’indiscrezione, proprio per questo, scotta; ecco perché Roberto Alessi ha cercato di indagare, contattando il diretto interessato. Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, il giornalista e direttore di Novella2000 ha rivelato di aver avuto la risposta di Totti alla bomba lanciata dalla Fiordelisi: l’ex calciatore ha negato tutto!

Roberto Alessi: “Ho sentito Alex Nuccetelli e…”

“Dato che Totti risponde ma non tantissimo alle mie telefonate, ho chiamato Alex Nuccetelli, che è il suo portavoce ufficiale.” ha esordito Roberto Alessi in diretta a Pomeriggio 5. Ha quindi spiegato che proprio Alex Nuccetelli ha telefonato ieri sera a Francesco Totti per informarsi sul messaggio alla Fiordelisi “e gli ha confermato che non è assolutamente vero!”, ha concluso Alessi. Il giornalista, di fronte ai dubbi di alcuni ospiti in studio alla versione dell’ex calciatore, ha infine tenuto a precisare che “Totti dice solo e solamente la verità!”

Come replicherà Antonella Fiordelisi? Solo lo screen del messaggio di Totti potrebbe confermare ora la sua versione dei fatti.











