Totti nella Nazionale di calcio a 5?/ Presidente: “Un sogno averlo al Mondiale”

Prossimamente protagonista di Celebrity Hunted, Francesco Totti potrebbe tornare in campo. Non nel suo Olimpico, ma sui terreni di calcio a 5: il Pupone è il sogno della Nazionale di calcio a 5. Ancora in grande forma, come testimoniato nelle sue comparsate nel calcio a 8, l’idolo di Roma è nella lista dei desideri del presidente federale di calcio a 5, Andrea Montemurro: «Visto che Totti gioca ora il calcio a 8 ed è ancora in buona forma, sarebbe un sogno vederlo su un campo di futsal con indosso la maglia della Nazionale», le sue parole ai microfoni di Sportitalia. Un concetto espresso anche nel corso del suo intervento a Radio Sportiva: «L’idea di far tornare in campo Francesco mi è balenata in mente con un ruolo da pivot».

FRANCESCO TOTTI NELLA NAZIONALE DI CALCIO A 5?

Come spiega La Gazzetta dello Sport, la nazionale di futsal attualmente è in ritiro a Eboli per preparare la qualificazione al Mondiale: gli azzurri dovranno fare i conti con Bielorussia, Inghilterra e Ungheria. Il commissario tecnico Alessio Musti è chiamato all’arduo compito di far dimenticare le recenti delusioni tra Mondiali e Europei. Francesco Totti non potrà prendere parte al Main Round di qualificazione per regolamento, ma l’offerta di Montemurro riguarda il Mondiale e il Pupone potrebbe ragionarci concretamente: «Le dinamiche tra calcio e calcio a 5 sono diverse, ma avere un fenomeno come lui con noi sarebbe fantastico», ha sottolineato il presidente federale. Libero dopo l’addio alla dirigenza della Roma, l’ex numero 10 giallorosso recentemente è stato accostato a esperienze televisive ma anche ad un ingresso nel mondo del calcio da “privato”: per lui un possibile futuro da agente-mediatore nel mercato italiano ma non solo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA