“Totti non voleva separarsi da Ilary”/ L’amico Alex “Noemi Bocchi importante per lui”

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far rumore nel mondo del gossip, alimentata da dichiarazioni esterne alla coppia, non ultime quelle rilasciate ai microfoni de “Il Messaggero” da Alex Nuccetelli, body builder e pr romano legato da una profonda amicizia all’ex capitano della Roma. Fu proprio lui, vent’anni orsono, a far incontrare Totti e Blasi, divenendo così il cupido di una storia d’amore che ha conquistato i cuori dell’Italia intera.

Tanto che, sostiene Nuccetelli, “se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato. Mi è capitato di fare incontrare tante persone che si sono innamorate o fidanzate, ma questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Non sono state tutte rose e fiori, è normale, ma sono molto orgoglioso di averli presentati”. Proprio l’amico Alex ha assistito al primo incontro tra Francesco Totti e la sua presunta nuova fidanzata, Noemi Bocchi.

ALEX NUCCETELLI: “FOSSE STATO PER TOTTI, IL MATRIMONIO CON ILARY SAREBBE CONTINUATO. NOEMI…”

Sempre attraverso le colonne de “Il Messaggero”, Nuccetelli ha raccontato: “Totti e Noemi si sono conosciuti a una serata che avevo organizzato io. Non a Roma però, Francesco era andato a un torneo di padel. Non so poi come sia proseguita la storia, ma sono certo che per Francesco non fu solo una storia di una sera. Si tratta di qualcosa di importante, cosa non così frequente per lui”.

Ma se davvero le cose stanno così, perché Francesco Totti e Ilary Blasi hanno atteso tutti questi mesi prima di annunciare una rottura che evidentemente era già esistente da diverso tempo all’interno del loro matrimonio? Nuccetelli ha risposto così: “Hanno aspettato che Ilary terminasse il programma, l’Isola. Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vari legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso”.

