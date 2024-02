Totti, presunti conti all’estero: accertamenti Gdf/ La replica a Ilary Blasi sulla figlia lasciata sola

Dopo lo scoop sulle accuse di Ilary Blasi all’ex marito Francesco Totti sui soldi «sperperati al gioco», sui presunti conti esteri del Pupone e sul pagamento dei diritti di immagine, la Verità rilancia spiegando che queste contestazioni interessano anche la Guardia di Finanza. Infatti, da qualche settimana sarebbe stato avviato un accertamento fiscale sull’ex capitano della Roma. La storia dei presunti fondi in Usa e Singapore, così come le altre questioni sollevate i legali della showgirl, sono finite nelle ultime ore all’attenzione delle Fiamme gialle. Lo scontro tra i due ex coniugi sembra ormai irreversibile.

Intanto la causa di separazione procede. Come evidenziato dal Corriere della Sera, il giudice Simona Rossi, che ha sciolto la riserva fissando la prossima udienza per il 31 maggio 2024, ha deciso di dare precedenza alla questione dell’addebito, rinviando a una fase successiva quella economica. Quindi, al momento non è stata presa in considerazione nessuna consulenza tecnica e contabile: se ne riparlerà a fine anno, se non l’anno prossimo.

NON SOLO CRISTIANO IOVINO: SARA’ ASCOLTATA ANCHE NOEMI BOCCHI

L’attenzione si concentrerà sulle presunte relazioni extraconiugali di Francesco Totti e Ilary Blasi. Quest’ultima chiama in causa Noemi Bocchi, sostenendo che sia stata la causa della fine del matrimonio. Quindi, la nuova compagna dell’ex capitano di Roma sarà certamente sentita in aula. Invece, Totti ha chiesto e ottenuto che sia convocato come testimone Cristiano Iovino, cioè “l’uomo del caffè”, il personal trainer che ha già raccontato di aver avuto una relazione con la conduttrice. I legali Antonio Conte e Laura Matteucci nella loro memoria avrebbero indicato anche altri presunt flirt di Ilary Blasi.

Secondo il Corriere della Sera, sarebbero personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda la questione economica e l’accusa di aver sperperato soldi al casinò, non è un mistero che Totti sia un appassionato di gioco d’azzardo, avrebbero riferito amici a lui vicini, ma le somme investite non sono quelle denunciate dall’ex moglie, ma più basse. Infine, l’accusa di aver lasciato sola la figlia Isabel di 7 anni è ritenuta infamante, e i legali di Totti fanno sapere che, se così fosse andata, avrebbero ricevuto una denuncia per abbandono di minore, ma ciò non è avvenuto.











