Totti restituisce le borse a Ilary Blasi, lei si tiene i Rolex/ “Nessun accordo”

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti si deciderà in Tribunale. L’ex capitano ha provato in ogni modo a scongiurare una separazione giudiziale ma anche l’ultimo tentativo è fallito. L’ex capitano della Roma ha restituito le borse griffate alla quasi ex moglie, come spiega il Corriere della Sera, ma le scarpe ancora no. Lei, però, non avrebbe ridato all’ex la collezione di Rolex, che avrebbe sottratto dalla casa in comune. Il gesto di Francesco Totti non sarebbe dunque bastato per trovare una tregua tra i due: Ilary Blasi vorrebbe portare la questione in Tribunale.

Da alcune Instagram stories della conduttrice tv, si notava come le borse di lusso fossero tornate nelle sue mani. Gli accessori di lusso che l’ex capitano aveva tenuto in casa all’Eur, dove Ilary non può entrare, erano stati al centro di un dibattito partito dai famosi Rolex. L’ex capitano della Roma si sarebbe aspettato di ricevere in cambio gli orologi, ma non è stato così.

Ilary Blasi non restituisce i Rolex

A denunciare la scomparsa dei Rolex, che avrebbe preso proprio Ilary Blasi, è stato lo stesso Totti in un’intervista. La ex moglie li avrebbe presi dalla cassetta di sicurezza della casa e portati con sé. Il giudice ha fissato una nuova udienza a breve in cui si discuterà proprio di questo. Magari prima di quell’occasione, Francesco Totti potrebbe decidere anche di restituire anche le centinaia di paia di scarpe lussuose che ha sottratto a Ilary.

Come rivela TgCom24, lei non avrebbe intenzione di cedere su nessun punto e per questo motivo sarebbe disposta ad arrivare alla separazione giudiziale che slitterebbe direttamente al 2023. Francesco Totti al momento starebbe continuando a vivere nella parte di villa all’Eur a lui assegnata. Avrebbe però anche un appartamento, ora in ristrutturazione, a Roma Nord, vicino all’abitazione di Noemi Bocchi.

