Totti, retroscena su Conte-Roma: “C’era l’ok”/ “Ho chiamato solo lui, poi…”

Antonio Conte alla Roma, c’era l’ok ma poi tutto è cambiato: questo uno dei numerosi retroscena svelati da Francesco Totti nella conferenza stampa al Coni in cui ha annunciato l’addio al club capitolino. L’ormai ex dirigente giallorosso ha spiegato che l’attuale tecnico dell’Inter è stato l’unico ad aver sentito per il dopo Claudio Ranieri: «Prima che Pallotta sapesse, io e Fienga abbiamo chiamato Conte: Antonio ci aveva dato l’ok, l’abbiamo visto e sentito diverse volte ma poi ci sono stati dei problemi ed ha scelto l’Inter. Pallotta era contento di questa cosa qua, che si potesse fare». Ed ha aggiunto poco dopo: «Io parlo di Conte: lui doveva venire qua a fare una rivoluzione, ma Pallotta voleva una continuazione e non una rivoluzione». Da Conte, dunque, è arrivato il via libera per allenare la Roma, ma poi tutto è cambiato per i problemi all’interno della Roma e le ambizioni non condivise.

TOTTI E LA RIVELAZIONE SU CONTE-ROMA

«L’unico che può dare una scossa e una risonanza diversa»: così Francesco Totti su Antonio Conte e l’ipotesi di un suo sbarco nella Capitale per allenare la Roma. Ed in effetti negli scorsi mesi si è parlato molto di un possibile approdo in giallorosso dell’ex tecnico della Juventus, che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport di inizio maggio ribadì: «Mi sono innamorato di Roma frequentandola nei due anni in cui sono stato c.t. della Nazionale. All’Olimpico senti la passione da parte di questo popolo che vive il calcio con un’intensità particolare, che per la Roma va fuori di testa. Che vive ‘per la Roma’. Un ambiente molto passionale, che ti avvolge. Oggi le condizioni non ci sono ma penso un giorno, prima o poi, io andrò ad allenare la Roma». Le condizioni non ci sono, questo passaggio delle parole di Antonio Conte a Walter Veltroni ha oggi un valore diverso dopo le parole di Francesco Totti.

