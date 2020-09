Totti: “Roma? Ci ritroveremo”/ “Friedkin? Mi chiamerà: ottimi rapporti con Fienga”

Torna a parlare della sua Roma Francesco Totti, in una lunga intervista concessa a La Repubblica pubblicata questa mattina: tra il passato in giallorosso, un futuro da scrivere e naturalmente il presente, che per l’ex capitano giallorosso passa per i nuovi talenti del calcio. Dopo l’addio al calcio giocato e il doloroso e quanto mai discusso divorzio con Trigoria, Totti si è reinventato una nuova vita, per dirla con le sue parole, come talent scout: un percorso professionale che già gli sta dando le prime vere grandi soddisfazioni. Ma pure sullo sfondo delle grandi emozioni del presente, per l’ex numero 10 rimane sempre la Roma: perchè Totti è la Roma e il club non può fare a meno del suo idolo. Specie ora, che si respira aria nuova a Trigoria, con l’addio di Pallotta e l’arrivo di Dan Friedkin come nuovo proprietario del club. E allora la domanda è inevitabile, anche per Paolo Condò autore di questa lunga intervista con l’ex capitano su Repubblica: “ Quando rientro? Non è la domanda giusta. Troppo diretta, questa è una storia di sfumature. Se lei mi chiede quando incontrerò la famiglia Friedkin le rispondo: quando mi inviteranno a prendere un caffè, e sinceramente penso che succederà. Ma al momento non c’è stato alcun contatto”.

TOTTI: “ROMA? CI RITROVEREMO E FRIEDKIN..”

Dunque è ancora troppo presto: il futuro è ancora tutto da definire ma pare chiaro che prima o poi, Francesco Totti e la Roma torneranno ad essere una cosa sola. Come ci ripete lo stesso Francesco poco dopo: “Messa in chiaro la premessa, è naturale pensare che prima o poi io e la Roma ci ritroveremo. Ma i tempi non li detto io, e soprattutto non aspetto che succeda seduto a far niente sul divano di casa”. Insomma, il presente riserva per Totti grandi soddisfazioni nella sua nuova carriera da talent scout, ma la porta per la Roma non è chiusa: specie ora con il nuovo presidente e ricordando i sempre ottimi rapporti che l’ex giocatore mantiene con il Ceo giallorosso Fienga. E anzi sul nuovo proprietario della società, l’ex numero 10 riserva parole di incoraggiamento verso questa nuova avventura e di apprezzamento: “Ha capito in fretta la cosa fondamentale: a Roma la proprietà dev’essere fisicamente presente, e l’annuncio che il figlio Ryan verrà a vivere qui va nella giusta direzione. Pallotta ha commesso degli errori perché decideva in base a notizie riportate. Il proprietario deve viverle in diretta”. E chissà che, prima o poi, potrà avvalersi di chi, come Francesco Totti, conosce la Roma meglio di chiunque altro.



