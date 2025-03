La famiglia di Francesco Totti e Noemi Bocchi si è allargata, e l’annuncio è arrivato poco fa sui loro canali social.

La coppia continua ad essere al centro dei riflettori, soprattutto perché entrambi vengono paparazzati spesso durante le loro uscite e i loro viaggi all’insegna dell’amore e del relax. Qualche settimana fa, Francesco e Noemi si sono ad esempio recati a Ortisei, in Val Gardena, insieme alla figlia di lei Sofia e al figlio di lui Cristian. La famiglia è quindi stata tutta immortalata sugli scii, uno sport che Totti ha tra l’altro iniziato a praticare nel 2019, quando ha dovuto dire addio al calcio. Questa non è stata la prima volta in cui l’ex Capitano della Roma è volato alla volta di qualche viaggio e ha portato con sé i suoi figli, che gli sono molto affezionati e che hanno sempre rappresentato un’importante priorità per lui.

In questi giorni, in modo del tutto inaspettato, nella famiglia Totti – Bocchi è però arrivato un nuovo componente. A darne l’annuncio sono stati entrambi, diventati ormai molto attivi sui rispettivi profili social e che continuano a pubblicare scatti sulla loro quotidianità e sulle loro reciproche attività lavorative.

Come procede la storia d’amore tra Totti e Noemi Bocchi

Dopo la netta e improvvisa separazione da Ilary Blasi, Totti ha ritrovato la felicità accanto a Noemi, con cui ha una relazione che dura già da tempo e che prosegue a gonfie vele. Quando i due si sono incontrati per la prima volta, entrambi avevano un matrimonio e dei figli alle spalle, e si sono alleati contro il “mostro” del gossip riuscendo ad affrontare insieme numerosi pettegolezzi e difendendo a spada tratta la loro storia. Tra l’altro, di recente si sono diffuse sempre di più le voci che parlavano di una presunta gravidanza di Noemi, già mamma di due figli nati dal suo precedente legame amoroso.

Tutte queste indiscrezioni non sono in realtà mai state confermate, e pare quindi che Noemi non sia oggi in dolce attesa ma che continui ad amare – ogni giorno di più – l’ex calciatore, che è sempre stato definito una vera leggenda del calcio italiano e della Roma, la squadra in cui ha militato sin dagli esordi e che non ha mai abbandonato. Con grande sorpresa entrambi hanno reso noto di aver voluto ora allargare la famiglia con un nuovo componente, la cui dolcezza ha già conquistato i cuori dei fan.

La famiglia Totti – Bocchi si è allargata: l’annuncio

Lui è papà di Cristian, Chanel e Isabel, lei mamma di Sofia e Tommaso. Entrambi hanno avuto altre esperienze alle spalle ma continuano a trascorrere gran parte del loro tempo con i rispettivi figli, con cui si concedono soprattutto delle lunghe e rilassanti vacanze. La loro è insomma ormai diventata una vera e propria famiglia allargata, e la coppia ha ora dato il benvenuto a un nuovo tenerissimo componente che ha già conquistato i loro cuori. Sta infatti circolando in rete un video che ritrae Totti e Noemi insieme al piccolo Fred, il cucciolo che hanno preso con loro e che ha già colmato le loro vite di ancora più amore e serenità.

Il loro amico a quattro zampe ha reso felici anche i figli della coppia, anche perché Totti ha da poco vissuto un terribile lutto per via della scomparsa del cane di famiglia che aveva preso insieme all’ex moglie Ilary Blasi, e che aveva fatto compagnia – per tutta l’infanzia e adolescenza – a Cristian, Isabel e Chanel. Pare quindi che ora la famiglia Totti – Bocchi sia finalmente al completo, anche se il gossip continua a parlare di una futura gravidanza di Noemi, che pare voglia allargare ancor di più la famiglia e mettere alla luce un altro figlio, frutto del suo amore per Totti.