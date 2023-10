Totti, sorpresa di compleanno da Noemi Bocchi/ Festa in barca e cena con la figlia Chanel e…

Francesco Totti e la festa a sorpresa organizzata da Noemi Bocchi

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi che vivono la relazione alla luce del sole da più di un anno. Dopo la fine ufficiale del matrimonio con Ilary Blasi, Noemi Bocchi è diventata una figura importante per Totti che è riuscita ad entrare totalmente nella sua vita instaurando un rapporto anche con i figli dell’ex capitano della Roma, in particolare con Chanel e Cristian che, ormai, hanno l’età per capire le scelte dei genitori. E così, in occasione del 47esimo compleanno di Totti, Noemi ha preso in mano le redini dei festeggiamenti organizzandogli una sorpresa.

Come racconta il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 4 ottobre, approfittando della partita Genoa-Roma, Noemi ha portato Totti a Genova e, dopo la partita, insieme al gruppo di amici più ristretto, hanno raggiunto il porto per una festa in barca.

Totti e la cena con la figlia Chanel per il compleanno

La festa in barca, però, come racconta il magazine diretto da Alfonso Signorini, sarebbe stato l’ultimo tassello di una serie di festeggiamenti durante i quali c’è stata anche la cena informale con Chanel e il fidanzato di quest’ultima. Con un look casual, Noemi, Totti, Chanel e la sua dolce metà, oltre ad un paio di amici dell’ex capitano, hanno cenato in una trattoria di Roma attendendo la mezzanotte per poter brindare ai 47 anni di Totti.

L’ex calciatore ha anche spento la candelina, come mostrano le foto pubblicate in esclusiva su Chi, con una torta improvvisa ovvero una fetta di ciambellone al cioccolato. Un clima disteso quello in cui Totti ha festeggiato il compleanno in compagnia della compagna Noemi e dei figli.

