Totti sorridente sui social/ Video in scooter con il figlio Cristian: la canzone…

Totti sorridente sui social con Cristian

Francesco Totti torna a farsi vedere sui social e lo fa in compagnia del figlio, Cristian. Qualche giorno dopo il suo compleanno, il Pupone ricomincia a condividere stories e questa volta lo fa con un bel sorriso sul volto, in compagnia di uno degli amori della sua vita: il suo primogenito. L’ex calciatore, che in occasione del suo compleanno ha repostato i messaggi dei figli e dei tanti amici del mondo del calcio e non solo, oggi torna a fare storie e a farsi vedere in prima persona.

L’ex capitano della Roma, che di recente aveva staccato dai social per rimanere lontano dalle polemiche e dal gossip, ma anche per non dare in pasto alla stampa la propria vita, ha pubblicato una storia su Instagram: si tratta di un video mentre si trovava in scooter, sorridente con il casco in testa, con dietro un passeggero speciale, il figlio Cristian, che nelle immagini sembra un po’ imbarazzato.

Nel video postato sui social, Francesco Totti sembra sereno e sorridente nonostante il periodo non sia dei migliori dopo la separazione da Ilary Blasi, che va avanti per tribunali. I due, infatti, hanno deciso di affidarsi a degli avvocati. La showgirl avrebbe chiesto un assegno di mantenimento da 37mila euro mensili (20 da destinare a lei e il resto per i 3 figli) mentre Totti ne avrebbe proposti invece 7. Alle sue spalle ci sarebbero infatti anche i costi di mantenimento della villa a Roma, di circa 40mila euro al mese. I due continuano a vivere lì, anche se pare a farsi alterne.

Nella stories postata da Francesco Totti, in sottofondo c’è una canzone che secondi alcuni potrebbe essere emblematica. Si tratta de “Il ragazzo della via Gluck” di Adriano Celentano, che parla di un doloroso addio. Sarà rivolta proprio a Ilary o è un caso?











