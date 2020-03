Totti-Toni, la gag su Instagram/ Francesco: “Comprare la Roma? Ora costa anche meno!”

Chiusi in casa per la quarantena, anche i vip e i grandi protagonisti del calcio di oggi come del passato si sono sbizzarriti sui social tra gag e battute, per passare e far passare ai proprio fan qualche momento divertente e sereno. In questi giorni non si sono sottratti neppure i campioni del mondo del 2006 ed ex compagni di squadra Francesco Totti e Luca Toni, che anzi in una divertentissima diretta Instagram si sono sbizzarriti tra gag e battute, ricordi, riflessioni e notizie varie, incalzati dalle tantissime domande dei proprio followers. Ecco che allora i due campionissimi si sono quindi messi in gioco, raccontando la propria quotidianità casalinga, da mariti e papà (“Sto facendo il massimo” ha presto precisato l’ex capitano della Roma), ma pure parlando da ex giocatori e compagni di squadra in giallorosso. Anzi proprio parlando del club capitolino, Toni ha spesso punzecchiato l’amico con un curioso invito per il futuro “Magari un giorno te la compri!”: “Eh, ora costa anche meno…” la pronta replica di Totti, sorridente. Ma pure ancora Toni all’amico: “C’hai nostalgia?”. Beh hai nominato la Roma, per un attimo mi hai fatto tremare…” la risposta di Totti.

TOTTI-TONI, GAG SU INSTAGRAM: LA RIPRESA DELLA SERIE A

Durante la diretta Instagram tra Totti e Toni non sono però solo gag e scherzi a dominare la conversazione, ma pure riflessioni personali sull’emergenza coronavirus che sta piegando l’Italia e ovviamente anche pareri su quello che sarà il calcio italiano nel prossimo futuro. In tal senso entrambi i campioni del mondo 2006 paiono concordi sugli scenari meno ottimistici su cui si discute in questi giorni. Totti ha intatti affermato: “Quando riprenderà? Sarà un bel casino. Fifa e FIGC dovranno uscire allo scoperto, forse qualcosa riaprirà il 3 o 4 maggio, ma per me il torneo ormai è finito. Anche a luglio sarebbe complicato riprendere”. Dello stesso tono le considerazioni di Luca Toni per cui “Stanno temporeggiando, non si sa cosa succederà”: ma non manca una battuta scherzosa per i ex colleghi allenatori: “Staranno facendo tutti gli schemi ancora…Non hanno capito che non si gioca? Al Subbuteo dovrebbero giocare!”.



