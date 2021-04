Totti torna alla Roma?/ “Siamo quasi pronti”, frase sui social: i tifosi si scatenano

TOTTI E LA NUOVA AVVENTURA

“Siamo quasi pronti”: con questa didascalia, ad accompagnare una foto comparsa sui social network, Francesco Totti annuncia – almeno queste sono le supposizioni – la sua nuova avventura. Il problema è che in questo momento è buio totale: a cosa si sta riferendo l’ex capitano della Roma? Se lo chiedono praticamente tutti, anche i personaggi del mondo del calcio: Christian Vieri per esempio, uno di quelli che hanno commentato l’immagine chiedendo lumi. Spiegazioni che non arrivano: Totti scrive “siamo quasi pronti” senza fornire altri indizi.

Cosa possa significare, non sappiamo: magari anche qualcosa che c’entra poco o nulla con il suo vecchio mondo, quello cui ha dedicato tutta la vita fino a questo momento e nel quale non ha mai nascosto di voler tornare (naturalmente all’interno di Trigoria, questo appare scontato), ma magari potrebbe anche voler dire un ritorno in grande stile nella Roma. Questo, è quello che si augurano tutti i tifosi della Lupa, nessuno escluso; e anche tantissimi appassionati di calcio, che sperano che Totti possa realmente tornare al posto che merita.

TOTTI TORNA NELLA ROMA?

Lo stesso Francesco Totti lo aveva detto, che con una nuova proprietà avrebbe potuto fare ritorno alla Roma: appena dopo l’addio al calcio giocato ci era già stato, in dirigenza, ma era finita male con una conferenza stampa di saluti nella quale si era tolto parecchi sassolini dalle scarpe. È passato del tempo da allora, James Pallotta non c’è più e ora la Roma ha accolto la figura di Tiago Pinto: il portoghese, entrato come General Manager, ha già stretto accordi lavorativi con l’ex capitano e i rapporti tra i due sarebbero ottimi. Da vedere però se questo possa sfociare nell’ingresso ufficiale di Totti nella società giallorossa, perché bisognerebbe anche capire in quale veste; di sicuro c’è che il vecchio numero 10 ha sempre sognato di poter tornare, e allora questo “siamo quasi pronti” potrebbe significare davvero questo…

