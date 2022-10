“Totti vorrebbe un figlio da Noemi Bocchi”/ Rivelazione choc di Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli rivela che Totti potrebbe metter su famiglia con Noemi

Alex Nuccetelli, amico storico di Francesco Totti, continua ad essere al centro dei gossip sulla separazione tra il capitano e Ilary Blasi. Ai microfoni di Diva e Donna, il noto pr romano svela un retroscena succoso sul rapporto tra l’ex calciatore e la nuova compagna Noemi Bocchi.

Alex Nuccetelli, rivelazione choc/ "Totti non tornerà mai più con Ilary"

Alex Nuccetelli rivela che Totti potrebbe volere dei figli dal suo nuovo amore: “Può accadere, secondo me è possibile… perchè no” e continua: “Non mi sorprenderei per nulla. Come dicevo, lui ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione famigliare: probabilmente sarebbe terrorizzato dal firmare un ennesimo contratto, non credo che vorrebbe un altro matrimonio, ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi pensieri“. Dunque, pare che l’ipotesi di un bambino con Noemi Bocchi sia sempre più tangibile, ma il Pupone è terrorizzato dall’idea di altre nozze. Comprensibile, infondo, considerando che deve ancora affrontare un divorzio molto complesso con la sua ex moglie.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, fuga romantica a Montecarlo/ Sgarro a Ilary Blasi...

Alex Nuccetelli, cosa pensa di Noemi Bocchi: “Una donna strutturata”

Alex Nuccetelli, sempre ai microfoni di Diva e Donna, rivela cosa pensa di Noemi Bocchi e spiega perchè Totti avrebbe scelto proprio lei.

Il pr romano dichiara: “Penso che Francesco sia un uomo alla ricerca di un’altra stabilità, di una dimensione famigliare, non certo di pura evasione fisica. Si è subito rilegato e ha scelto una donna già strutturata, che a sua volta ha una famiglia, dei figli, dei principi saldi come i suoi.” Alex Nuccetelli aggiunge un pensiero sui valori del suo amico: “Lui ha una profonda voglia di famiglia allargata: sarà difficile, ci vorrà tempo. Ma per questo non ha voluto al suo fianco una persona troppo giovane che magari lo avrebbe potuto trascinare nella mondanità o in una dimensione più legata al puro divertimento, anche se non ci sarebbe stato nulla di male“.

Francesco Totti, video con la figlia Chanel Totti che lo sfotte su TikTok / "Sess*? 'Na cifra!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA