TOTY FIFA 21, LE VOTAZIONI/ Le stelle della Serie A candidate dai gamer

E’ il grande giorno delle votazioni per il TOTY Fifa 21, ovvero la scelta del Fifa Team of the Year 2021. Un appuntamento molto atteso dai gamer appassionati di FIFA, il gioco che tra Playstation e XBox appassiona un enorme numero di giocatori in tutto il mondo, Italia compresa. E la nostra Serie A presenta un numero consistente di giocatori candidati a entrare il quella che è la squadra dell’anno. Ci sono curiosità molto particolari, come la presenza di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala ma segnalati nel “Piemonte Calcio”, il nome con il quale è indicata la Juventus non essendo previsti nel videogioco i diritti del club. Ben rappresentata anche la Lazio con Francesco Acerbi candidato tra i migliori difensori, Luis Alberto tra i centrocampisti e Ciro Immobile tra gli attaccanti, per l’Atalanta candidati Gomez e Gosens, per l’Inter Stefan De Vrij in difesa e Romelu Lukaku in attacco. Non ci sono invece candidati per quanto riguarda i portieri, vedremo quali calciatori della Serie A riusciranno a convincere i gamer di tutto il mondo ed essere inseriti nel Toty 21.

TOTY FIFA 21, I CANDIDATI DELLA SERIE A

Le previsioni degli esperti dicono che comunque probabilmente nessun calciatore del nostro campionato riuscirà a figurare nel Toty 21, col l’eccezione di cristiano Ronaldo, in ballottaggio per un posto tra i tre attacanti. Questo il roster che ha maggiore probabilità di essere scelto: Portiere: Neuer; Difensori: Davies, Van Dijk, Sergio Ramos, Alexander-Arnold; Centrocampisti: Kimmich, Thiago Alcantara / Goretzka, De Bruyne / Bruno Fernandes; Attaccanti: Mbappé, Lewandowski, Ronaldo / Messi / Neymar. Il riepilogo dei candidati per le formazioni italiane è il seguente. Lazio: Francesco Acerbi, Luis Alberto, Ciro Immobile; Inter: Stefan De Vrij, Romelu Lukaku; Milan: Theo Hernandez; Atalanta: Alejandro Gomez, Robin Gosens; Sassuolo: Francesco Caputo; Piemonte Calcio (Juventus): Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala; Napoli: Lorenzo Insigne.



