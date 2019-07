Tour de France 2019, Pinot si ritira/ Video, il ciclista francese scoppia in lacrime

Thibaut Pinot si ritira dal Tour de France 2019: è questo l’amaro verdetto, che tocca inevitabilmente tutti gli appassionati di sport e non solo quelli transalpini, della 19esima tappa della Grand Boucle tutt’ora in corso e che porta il plotone da Saint Jean de Maurienne a Tignes. Infatti, dopo che attorno a 90 chilometri dell’arrivo della tappa odierna, il 29enne corridore del team Groupama-FDJ nonché idolo dei tifosi di casa ha avvertito qualche dolore, ha dovuto alzare bandiera bianca a sorpresa: e in diretta televisiva quello che ha colpito, oltre ai compagni di squadra che hanno provato a rincuorarlo mentre nonostante gli sforzi cercava di rimanere attaccato al gruppo della maglia gialla da cui perdeva sempre più terreno, sono state le lacrime dello stesso Pinot che ha visto allontanarsi la possibilità di vincere la corsa che lo vedeva nel ristretto novero dei favoriti.

TOUR DE FRANCE 2019, PINOT SI RITIRA IN LACRIME

Si interrompe dunque durante il tappone alpino odierno, adatto particolarmente agli scalatori e che prevede ben cinque Gran Premi della Montagna, il sogno di Thibaut Pinot di conquistare la maglia gialla in quel di Parigi: e le sue lacrime prima mentre rallenta l’andatura sulla bici e poi quando si è arreso ed è a bordo dell’ammiraglia della Groupama-FDJ hanno colpito in molti. Come detto, il 29enne originario di Melisey questa mattina partiva quinto nella classifica generale e con un ritardo di soli 1’50” da Alaphilippe: il momento chiave si è verificato quando mancavano 92 chilometri al traguardo e Pinot prima ha mostrato di non riuscire a pedalare bene e poi, a seguito della fasciatura applicatagli dal personale medico alla coscia sinistra, si è dovuto arrendere all’evidenza. Il suo Tour era finito.

#TourDeFrance 🚴‍19ª Tappa Saint Jean de Maurienne – Tignes A 85km dalla conclusione, finisce qui il #Tour di Thibaut Pinot.

Il corridore della Groupama-FDJ si ritira, probabilmente per problemi muscolari. Guarda la diretta 👉 https://t.co/4RqwOfYliu #RaiTour #TDF2019 pic.twitter.com/gohFBWbemf — RaiSport (@RaiSport) July 26, 2019





