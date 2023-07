Tour de France 2023, spettatore causa maxi caduta/ Video: foto “galeotta”, coinvolti Kuss e Egan Bernal

VIDEO TOUR DE FRANCE 2023: MAXI CADUTA IN GRUPPO

Un’altra maxi caduta al Tour de France 2023, anche se questa volta non sembrerebbero esserci conseguenze. Nel corso della quindicesima tappa ancora una volta abbiamo assistito a un brutto rischio per tutti i corridori coinvolti: le cadute possono essere provocate da diversi fattori. A volte gli stessi ciclisti che si spingono al limite, a volte l’asfalto insidioso per via del maltempo; all’ultimo Giro d’Italia si era trattato di un cane che aveva improvvisamente tagliato la strada al gruppo che stava transitando. Questa volta, il responsabile è uno spettatore e purtroppo bisogna dire che non si tratta della prima volta in cui il pubblico assiepato ai lati della strada causa qualche incidente.

Per fortuna, come detto, stavolta non ci sono state conseguenze: di fatto, quello che è successo è che uno spettatore voleva scattare una fotografia della corsa ma, utilizzando il suo telefonino, nel catturare l’immagine si è sporto troppo verso la strada e con il braccio ha urtato un ciclista. Nello specifico Sepp Kuss, che non è riuscito a evitarlo: questo ha innestato un effetto domino con tanti corridori che sono caduti a terra. Tra questi anche Egan Bernal; per fortuna però, come già detto, non sembrano esserci state conseguenze e dunque tutti i corridori coinvolti nella caduta hanno potuto riprendere regolarmente la quindicesima tappa del Tour de France 2023.

