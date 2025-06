L'Eurodeputata Isabella Tovaglieri della Lega accusa il Parlamento Ue di censura dopo aver ricevuto un richiamo per l'intervento sulle illegalità dei Rom

Isabella Tovaglieri, Eurodeputata della Lega, denuncia la “discriminazione” e la mancata libertà di espressione al Parlamento Europeo, dopo aver ricevuto una lettera di richiamo ufficiale, arrivata in seguito ad un suo intervento sulle illegalità dei Rom. La politica, in un video pubblicato sulle sue pagine social, ha illustrato il contenuto del suo discorso, nel quale voleva sottolineare in particolare il fallimento dei programmi di integrazione delle comunità Rom in Europa, nonostante i 21 miliardi dei contribuenti stanziati per tale progetto, dimostrato dalla situazione di profonda instabilità ed insicurezza che ogni giorno migliaia di cittadini sono costretti a subire, soprattutto nelle aree urbane, nelle metropolitane e sui mezzi pubblici, dove si compie la maggior parte dei reati come furti, scippi e borseggi.

“La mia voleva essere la voce di un sentimento condiviso, dei molti cittadini che rappresento all’Eurocamera, verso una comunità che viene percepita come illegale“, ha detto, aggiungendo in riferimento ai parlamentari che avrebbero fatto pressioni per il richiamo: “La sinistra progressista si riempie la bocca di diritti e libertà, ma censura il confronto e nega la verità dei fatti“.

Isabella Tovaglieri richiamata dall’Ue dopo discorso sull’illegalità dei Rom: “Sono stata censurata per aver detto la verità”

L’europarlamentare e rappresentante della Lega Isabella Tovaglieri, dopo aver ricevuto formale richiamo dall’Ue per un discorso sul rapporto tra illegalità e mancata integrazione della comunità Rom fatto in aula plenaria lo scorso 2 aprile, ha accusato i colleghi eurodeputati di sinistra per aver contribuito, con i solleciti, a promuovere la censura e la discriminazione, contrariamente ai principi di uguaglianza spesso invocati dagli stessi politici. Nel video di risposta pubblicato sui social ha sottolineato: “Evidentemente qualche deputato di sinistra si è sentito offeso dalle mie parole“, e ha aggiunto: “Io non ho fatto altro che manifestare il profondo disagio che ogni giorno i cittadini vivono a causa della mancata integrazione dei Rom“.

Ricordando poi l’episodio che aveva denunciato due mesi fa, quando in un tentativo di sopralluogo in un campo Rom a Milano era stata aggredita e minacciata, ha concluso: “Invito i miei colleghi di sinistra a fare un giro nelle metropolitane milanesi o romane infestate dalle borseggiatrici, o a visitare un campo nomadi per rendersi conto della realtà che oggi vivono migliaia di cittadini“.