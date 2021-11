Tove Villför, chi è la ballerina svedese/ “Sintonia sospetta” con Alvise Rigo

Tove Villför da Stoccolma a Ballando con le stelle

Tove Villför, classe 1996, è ballerina svedese che da qualche anno fa parte del cast di Ballando con le stelle. Nata a Stoccolma, figlia di Henrik Villför e Pia Larsson, Tove cresce insieme ai genitori e alla sorella nella capitale svedese. Studia al Thorildsplans Gymnasium e si diploma nel 2015, ma la sua passione è sempre stata la danza, a cui si dedica a tempio pieno una volta terminati gli studi. Nel 2020 è arrivata a Ballando con le stelle nel ruolo di insegnate, anche se già nel 2019 aveva partecipato a “Ballando on the road”. Alla sua prima edizione del programma condotto da Milly Carlucci, la quindicesima, ha affiancato l’artista e modello Antonio Catalani. Si sono classificati undicesima, ma hanno vinto il Premio “Maurizio Aiello” per aver disputato il maggior numero di spareggi.

Il rapporto con Alvise Rigo

Tove Villför è fidanzata? Non si sa molto della vita privata di della ballerine svedese se non quello che condivide sui suoi canali social. Da Instagram non sembrano emergere informazioni su una sua possibile relazione. Da qualche settimana Tove Villför è l’insegnate di ballo di Alvise Rigo nella sedicesima edizione di Ballando con le stelle. Da quando è iniziato il programma condotto da Milly Carlucci sono circolate numerose indiscrezioni che vorrebbero Tove e Alvise già una coppia anche nella vita. Sicuramente la maestra e l’aspirante ballerino hanno mostrato un’intesa e una sintonia fuori dal comune. Inoltre l’ex giocatore di Ruby e la ballerina sono andati a vedere insieme la partita tra la nazionale Italiana di Rugby e la Nuova Zelanda allo stadio olimpico di Roma…

