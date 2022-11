Tove Villfor, chi è la maestra di Ballando con le stelle 2022/ Con Alvise Rigo…

Chi è Tove Villfor di Ballando con le stelle 2022

Classe 1996, Tove Villfor è nata in Svezia dove, sin da bambina, ha cominciato ad appassionarsi alla danza. Supportata dalla famiglia, si dedica totalmente al ballo diventando, sin da giovanissima, un talento davvero promettente. Talento che le permette di vincere numerose ed importanti gare. Oltre al ballo, Tove si è dedicata anche ad altre passioni come la recitazione. Giunta in Italia, infatti, ha anche partecipato ad una puntata di Che Dio ci aiuti, fiction amatissima dal pubblico di Raiuno. La grande popolarità, però, arriva proprio con Ballando con le stelle.

GEMELLI DI GUIDONIA, CHI SONO?/ "Ecco com'è nato il nostro nome d'arte"

Il debutto della ballerina nel programma del sabato sera di Milly Carlucci è avvenuto nel 2021 in coppia con Alvise Rigo. Il feeling tra i due ha conquistato i fan che hanno sperato di veder nascere una vera e propria storia d’amore tra i due. Nell’edizione attualmente in onda, invece, Villfor fa coppia fissa con Alessandro Egger.

Jasminka, nonna di Alessandro Egger/ "Vorrei vedervi finalmente uniti"

Tove Villfor e il gossip su Alvise Rigo

Con Alvise Rigo, Tove Villfor ha avuto un feeling sia sulla pista di Ballando con le stelle che nella vita di tutti i giorni. I due, dopo essersi conosciuti nel programma di Milly Carlucci, si sono anche frequentati nella vita di tutti i giorni. A febbraio scorso, i due si sono concessi anche una vacanza a Zanzibar.

“Io e Alvise abbiamo deciso di condividere questa vacanza anche se noi abbiamo degli interessi molto diversi – spiegava la ballerina in una storia sulla spiaggia – Questa è una cosa che si vede tantissimo proprio oggi perché lui sta da qualche parte (non so neanche dove perché l’ho perso dopo due secondi) e fa kitesurf, io invece sto qui”. Un rapporto speciale, dunque, tra i due che, tuttavia, pare non si sia trasformato in una vera e propria relazione.

Nelo Risi, chi è il marito di Edith Bruck/ Fratello di Dino Risi, poeta e regista

© RIPRODUZIONE RISERVATA