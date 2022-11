Tove Villfor/ Intesa con Egger accende il gossip: la fidanzata Madalina Doroftei è gelosa?

Tove Villfor, l’intesa con Alessandro Egger accende il gossip ma…

Tove Villfor e Alessandro Egger stanno facendo sognare milioni di telespettatori a Ballando con le Stelle 2022. La loro intesa da pista da ballo è innegabile e in molti, forse, si dispiacciono che il ragazzo sia fidanzato con Madalina Doroftei, in quanto lo vedrebbero bene al fianco di Tove. Dovranno rassegnarsi i fan, perché Egger come dicevamo è impegnato da più di dieci anni con una modella di origine albanese, Madalina appunto.

“Fa spesso pazzie per me e mi ha conquistato con il suo romanticismo”, ha raccontato lei in una dolce clip trasmessa durante Ballando con le Stelle 2022. Chissà se la grande intesa in pista da ballo tra il suo fidanzato e la sua insegnante la stia facendo ingelosire. Il gossip intanto si scalda sotto la cenere, anche se tutti i rumors sembrano destinati a rientrare in un nulla di fatto.

Infatti oltre ad un semplice feeling tra Tove Villfor e Alessandro Egger, non sembra esserci altro. Oltretutto non è nemmeno del tutto chiaro se l’insegnante di Ballando con le Stelle sia single o fidanzata. Sbirciando in rete pare che in passato il fidanzato di Tove sia stato Stefano Oradei, ex compagno di un’altra coach del programma, ovvero Vera Kinnunen. La storia sembra risalga a prima che il ballerino cominciasse la relazione con Vera, ormai, finita da circa due anni. Tornando a Tove, come anticipavamo, non ci sono notizie sulla sua situazione sentimentale. Probabilmente, in questo momento, non c’è nessuna persona nella sua vita.

