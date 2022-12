Tove Villfor si è innamorata di Alessandro Egger?/ “Non possiamo più perderci”

Alessandro Egger e Tove Villfor, sguardi intensissimi prima della finale: la maestra si è innamorata dell’allievo?

Sguardi intensi ed occhi lucidi nella finale di Ballando con le Stelle 2022. Quando Tove Villfor guarda Alessandro Egger sorge spontanea una domanda: si è innamorata di lui? Nella clip che precede l’esibizione preparata per la finale di Ballando con le Stelle 2022, l’insegnante racconta lo splendido rapporto instaurato con il suo allievo. Alcune immagini del loro percorso rivelano sguardi estremamente intensi, con Alessandro e Tove sempre più vicini, a pochissimi centimetri l’uno dall’altro. Per lei è come se fosse uno di famiglia, ma di una famiglia scelta. La clip, però, sembra rivelare molto altro. Cosa ci sia davvero tra i due non è dato saperlo, ma di sicuro un sentimento profondo pare legarli. Anche se, ricordiamo, Alessandro Egger è felicemente fidanzato da diversi anni con una ragazza di nome Madalina Doroftei, una fotomodella rumena, emigrata in Italia in tenera età.

Alessandro Egger e Tove Villfor ballano un valzer, ma ciò che potrebbe indispettire Madalina Doroftei è la sintonia estremamente profonda che traspare dagli sguardi di Alessandro e Tove Villfor. I fan dovranno riporre i propri sogni nel cassetto perché a quanto pare Tove e Alessandro sono solo amici. Lei però, nel corso della finale, dice di trovar riduttivo il termine amicizia: “Questa parola è troppo poco, sento che è più una cosa di famiglia, una persona che fa parte della tua famiglia scelta e che rimane sempre. Non possiamo perderci per strada dopo quest’esperienza”. Lui la ringrazia, non dimenticherà mai quest’esperienza condivisa con la sua insegnante: “Mi hai accolto nel tuo mondo e hai fatto molto di più”.

