Tower Heist: Colpo ad alto livello/ Video, su Italia 1 il film con Ben Stiller

Tower Heist: Colpo ad alto livello va in onda oggi, lunedì 17 giugno, su Italia 1 dalle 21.15. Il film è stato realizzato nel 2011 negli Stati Uniti con la produzione di Imagine Entertainment e Universal Pictures, che si è occupata anche della sua distribuzione in lingua italiana. Il film è tratto da un soggetto di Adam Cooper, Bill Collage e Ted Griffin, che ha curato la sceneggiatura insieme a Jeff Nathanson. La regia è stata invece affidata a Brett Ratner, che da diversi anni opera negli ambiti del cinema, della televisione e dei videoclip musicali. Tra i suoi lavori principali, segnaliamo diversi brani di Madonna, Mariah Carey, Jessica Simpson e Miley Cyrus, oltre ad aver diretto le pellicole The Family Man, X-Men – Conflitto finale e Comic Movie. Protagonista principale è stato Ben Stiller, vincitore di un premio Emmy come sceneggiatore e di svariati MTV Movie Awards grazie alle sue interpretazioni in Tutti pazzi per Mary, Ti presento i miei e Palle al balzo – Dodgeball. Al suo fianco, ecco il noto performer Eddie Murphy, che ha vinto un Golden Globe e ricevuto una nomination al Premio Oscar nel 2007 grazie a Dreamgirls. C’è anche Matthew Broderick, apprezzato in Wargames – Giochi di guerra, Glory – Uomini di gloria, Godzilla e Quando tutto cambia. Il cast è completato da Casey Affleck, Tea Leoni, Michael Pena, Alan Alda e Gabourey Sidibe.

Clicca qui per il trailer

Tower Heist: Colpo ad alto livello, la trama del film

Tower Heist: Colpo ad alto livello vede come protagonista il manager Josh Kovacs, che dopo l’arresto di un miliardario inquilino della torre, Arthur Shaw, scopre di aver perso tutto il fondo pensione, così come gli altri dipendenti del grattacielo di New York da lui gestito. Josh distrugge la Ferrari di Shaw e perde il lavoro. La FBI non riesce a mettere in crisi Shaw, che sta per essere rilasciato. Josh non si arrende e decide ancora una volta di intrufolarsi nell’enorme attico di Shaw e rubare 20 milioni di dollari. Si organizza insieme a Charlie e Fitzhugh, chiedendo aiuto al vicino di casa di Josh, il ladro professionista Josh. Charlie se ne va perché viene assunto come manager della Torre e il gruppo assume la scassinatrice Odessa. Josh dà il via al furto, ma Slide tradisce tutti e cerca di portarlo a termine da solo. Il gruppo di Josh batte Slide, ma la cassaforte dell’attico di Shaw è vuota. Con un colpo di pistola, viene trafitta l’auto d’oro di Shaw. Slide e Charlie tornano nel gruppo e rubano l’auto con una tecnica sopraffina. Shaw, Gertie e tutti gli altri inseguono il temibile Lester, che diffonde il panico a bordo di un camion da lui rubato. Vengono tutti arrestati e rilasciati, anche se Shaw viene condannato all’ergastolo e Josh ad un anno di galera per aver rubato la sua auto, che viene nascosta nella piscina della Torre e i suoi pezzi spediti tramite posta ai vari dipendenti.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA