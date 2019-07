Toy Story 2, eliminata scena per #MeToo/ Pupazzo flirta con le Barbie e fa intendere…

Toy Story 2 ha subìto una modifica con il taglio di una scena. Nonostante sia stato girato e distribuito più di 18 anni fa, ha ricevuto un cambiamento di cui si sono accorti – per primi – alcuni utenti del sito indipendente Rereleasenews.com. A quanto pare, così come riporta Vanity Fair, la sequenza dei titoli di coda con protagonista Stinky Pete e due Barbie è misteriosamente sparita sia dalla versione Blu-Ray che da quella di download. Ed infatti, il fotogramma citato vede il pupazzo amoreggiare con due ragazze lasciando comprendere che, vedendosi in disparte e facendogli visita in separata sede, avrebbero potuto trovare senza dubbio, un ruolo tutto loro in Toy Story 3. Stiamo parlando dell’anno 1999, quando il movimento #MeToo ancora non si era formato ma sicuramente, le cose riprovevoli che accadevano, facevano parte anche del cinema di vent’anni fa. A tal proposito, quelle scene animate, mettono in luce uno dei problemi principali dell’industria cinematografica di oggi e, per questo motivo, dovevano essere eliminate.

Toy Story 2, eliminata una scena per via del #MeToo

Dopo questo ragionamento approfondito, la volontà (e decisione) di tagliare quella particolare sequenza da Toy Story 2. Questo aspetto salta fuori a pochi mesi di distanza dall’allontanamento del co-fondatore della Pixar Studios e il capo dell’animazione di Walt Disney Company John Lasseter. L’uomo è stato mandato via proprio a seguito di una cattiva condotta collegata al #MeToo. Lasseter ha diretto Toy Story 2 nel 1999, nel novembre del 2017 aveva ammesso che diversi colleghi si sentivano “insoddisfatti o a disagio” nell’ambiente di lavoro. “In particolare, voglio scusarmi con chiunque abbia ricevuto un abbraccio indesiderato o qualsiasi altro gesto che abbia in qualche modo attraversato la linea”, ha affermato. Naturalmente, tutte le versioni precedenti del film di animazione, conterranno ancora la scena considerata inappropriata. La Disney intanto, è rimasta in silenzio preferendo non pronunciarsi.

