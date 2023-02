Toyota auto sportiva/ La sorpresa in collaborazione con altri brand: cosa aspettarsi

Toyota starebbe progettando un’auto sportiva del tutto nuova, innovativa e altamente tecnologica. Il suo punto di forza – tecnologie a parte – sarebbe il motore ibrido, in grado di soddisfare la potenza e allo stesso tempo il risparmio, richiesto da tutti gli automobilisti amanti dei veicoli aventi un sistema di propulsione a due o più componenti.

Auto elettriche, dal 2035 boom di fatturato per le case automobilistiche/ +316%

La casa automobilistica giapponese – stando a quanto leggiamo dai rumors in Giappone – starebbe progettando e pensando ad un concept speciale, insieme ad altre partnership del settore, che potrebbero apparire molto simili all’erede della sportiva MR2.

Toyota costruisce una nuova auto sportiva: i dettagli del progetto

Toyota starebbe pensando alla sua nuova auto sportiva, a riferirlo sarebbero le indiscrezioni del quotidiano giapponese “Best Car“. Insieme alla società giapponese, sempre in base a quanto scritto da quest’ultima testata giornalistica, ci sarebbero altri tre brand al lavoro sulla nuova vettura: Daihatsu e Suzuki.

IL CASO/ Il nuovo Prodi: anti-Ursula, sovranista industriale, pro auto a benzina

A farci credere la reale possibilità di quanto scritto, sono le precedenti collaborazioni di Toyota con altri brand. Lo scopo è sempre stato quello di perfezionare i nuovi modelli, dando vita a nuovi concept e veicoli più performanti.

La partnership con altri brand, consentirebbe allo stesso tempo, di ridurre i costi e far sì che gli appassionati possano trovare delle soluzioni alternative e più divertenti, rispetto a quelle tradizionali della casa madre.

Per riportare degli esempi pratici potremmo nominare la Supra, la Subary BRZ, la GR86 oppure la BMW Z4. Ma non escludiamo neppure una new entry totalmente elettrica, dato che il trend del momento sembrerebbe orientato ad alimentazioni ibride e sempre meno a soluzione a benzina o peggio ancora, diesel.

Prodi: "Scelte green di Ue ci penalizzano"/ "Cina e Usa avanti su auto elettriche"

Se Toyota stesse dedicando realmente nuove forze su questo progetto innovativo, saremmo lieti di vedere anche il solo prototipo. Al momento non abbiamo altre informazioni in merito, né tanto meno se questa potenziale progettazione sia effettivamente iniziata oppure no.











© RIPRODUZIONE RISERVATA