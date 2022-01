Tra Barù e Jessica Selassiè ‘spunta’ Soleil/ Lui “Non voglio un rapporto romantico”

Nella Casa del Grande Fratello Vip c’è ormai un argomento predominate che scuote la curiosità di molti: il rapporto tra Jessica Selassiè e Barù. I Jerù, così come già qualcuno ama chiamarli, sembravano quasi essere una realtà, eppure un discorso avvenuto ieri sera tra i due in intimità ha invece raffreddato i rapporti o, comunque, spento un po’ le speranze di Jessica. Ad acuire questa situazione oggi è arrivato un aereo dedicato proprio a Barù e Soleil da parte dei fan che hanno imparato ad apprezzare questa coppia.

Stuzzicata sul messaggio aereo, Jessica ha risposto con freddezza, dicendo di non essere più interessata (a Barù!) A quel punto Soleil, di fronte alla reazione definita “acidella” di Jessica, ha chiesto a Barù se ci fossero aggiornamenti sul loro rapporto. Lo chef ha così confermato, raccontando quanto le ha detto la sera prima.

Barù si sbilancia su Jessica Selassiè: “Non voglio un rapporto romantico”

“Abbiamo parlato, abbiamo giocato, mi piace la tua presenza, stai tranquilla!”, ha spiegato Barù a Soleil, raccontando il discorso fatto a Jessica Selassiè. E ancora ha aggiunto: “Perché ti devo dare la risposta adesso? Le ho detto di conoscerci prima, almeno per capire… Mi piace come persona, ci sto bene con lei ma non voglio niente di romantico… è una costrizione.” Barù, insomma, conferma di non volere alcun rapporto di tipo sentimentale all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, anche qualora iniziasse a provare una forte attrazione per una delle donne concorrenti. Chissà che i prossimi giorni nella Casa non possano però fargli cambiare idea definitivamente.

