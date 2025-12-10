Questa settimana sono in programma le manifestazioni di Cgil e Cisl, che hanno piattaforme molto diverse tra loro

Questa settimana si concluderà con le manifestazioni sindacali di Cgil e Cisl che intendono così porre al Governo le loro proposte e proteste sulla manovra di bilancio. Anche questa volta i due principali sindacati italiani si presentano divisi sia nel metodo che nella piattaforma di richieste avanzate. Cerchiamo di approfondire sulla base delle piattaforme delle mobilitazioni le diverse visioni sindacali.

La Cgil ha indetto per venerdì 12 uno sciopero generale contro una Legge di bilancio definita ingiusta. Già nella scelta di indire in solitaria uno sciopero generale, manifestazione dal forte contenuto politico prima ancora che sindacale, si coglie un giudizio di rifiuto totale delle posizioni avanzate dal Governo e la presentazione di una piattaforma di totale conflitto.

I temi principali della protesta sono per fermare l’innalzamento della età pensionabile, investire di più su sanità e istruzione tagliando le spese previste per il riarmo, misure contro la precarietà, politiche industriali e per il terziario e una riforma fiscale equa e progressiva.

Per ogni tema di protesta sono poi elencate richieste di intervento che solo per quanto riguarda la restituzione e la neutralizzazione del fiscal drag possono ritenersi una proposta definita. Nel caso delle pensioni dire che si chiede il blocco dell’aumento della età per tutti e una maggiore flessibilità in uscita indica degli obiettivi, ma non come sia possibile intervenire. Così come il potenziamento dei servizi pubblici di sanità ed educazione è titolo per una miriade di richieste giuste ma spesso incompatibili fra di loro.

Per aggirare la domanda fatale per tutti i programmi di protesta, la terribile “chi paga?”, la piattaforma della Cgil indica due precondizioni. Prendere i soldi dove sono, profitti, grandi ricchezze ed evasione fiscale. Con un contributo dell’1% alla popolazione più ricca si potrebbero recuperare 26 miliardi di euro da destinare a copertura delle nuove spese. A ciò si deve aggiungere il risparmio che viene dalla rinuncia all’aumento degli investimenti per le spese militari.

La Cisl chiama invece sabato 13 a una manifestazione nazionale che si terrà a Roma in piazza SS. Apostoli a conclusione di iniziative tenutesi in tutto il Paese con una campagna di incontri sotto il titolo di “Cammino della responsabilità” con l’obiettivo di “migliorare la manovra, costruire un patto”.

Come si comprende da titolo e slogan è un’impostazione molto diversa. Si ritiene possibile avanzare proposte di cambiamento della manovra presentata. I temi del finanziamento alla legge sulla partecipazione dei lavoratori e per la sicurezza sui luoghi di lavoro sono ritenuti fondamentali per avviare però un confronto che affronti tutti i temi essenziali per ridare sostegno a una nuova fase di crescita economica.

Per realizzare tale obiettivo si propone un patto che veda la partecipazione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori, delle imprese e le istituzioni. La piattaforma presentata come base per il confronto sviluppato sui territori e che si concluderà sabato a Roma illustra per lavoro, contrattazione, fisco, pensioni e Mezzogiorno quanto si ritiene già riconosciuto nella manovra, quanto è migliorabile e quanto da cambiare radicalmente.

È il metodo che sostiene la proposta di fondo, un’assunzione di responsabilità, la disponibilità al confronto e la proposta di avviare un metodo di dialogo sociale che permetta di affrontare il cambiamento in atto nei sitemi produttivi assicurando interventi a sostegno di quanti subirebbero gli effetti delle ristrutturazioni.

Per chi ritiene che si debba lavorare per una ripresa del dialogo sociale e che l’unità delle rappresentanze sindacali sia uno dei punti di forza la settimana iniziata rischia di essere un tempo di sospensione. Il cammino è rinviato a dopo le due giornate di mobilitazione, ai risultati raggiunti e da come ognuno cercherà di interpretare i propri successi o i propri limiti.

Certo si delinea una diversa analisi della situazione storica che rischia di approfondire le divisioni. La spinta verso un populismo di destra derivante dagli effetti giocati dalla globalizzazione e dai risultati delle politiche neoliberiste è un fenomeno non solo italiano.

Gli effetti sono spinte nazionalistiche e una ricerca di soluzioni al rallentamento economico che vede in un ritorno alle sicurezze del passato la possibilità di sfuggire alle trasformazioni economiche in atto.

Nell’ambito delle forze che si muovono nel solco della giustizia sociale, mondo di cui fanno parte certamente i nostri principali sindacati, incomincia a delinearsi con sempre maggiore nettezza una differenza di analisi. Per certi versi possiamo dire che mentre per una parte la presa d’atto che vi è un cambiamento d’epoca e non solo un’epoca di cambiamenti porta a cercare un nuovo paradigma per elaborare proposte e soluzioni, per un’altra parte vi è un ritorno all’analisi antica, a una politicizzazione del conflitto sindacale con proposte che rimangono dentro allo schema ideale precedente.

È evidente che la crisi indotta dagli effetti della globalizzazione guidata dalla finanziarizzazione, abbinata alla situazione della sostenibilità demografica e ambientale, porta a dover ripensare al nostro sistema di inclusione sociale retto da un welfare state che rischia di non avere più le basi economiche necessarie per sostenersi. Si può semplicemente ritenere che ciò sia dovuto alle crescenti diseguaglianze indotte dai processi economici e che la risposta possa essere quella classica di redistribuzione del reddito e nuovi servizi di welfare.<

Ciò però non tiene conto della necessità di rimettere in moto l’ascensore sociale e ciò richiede di agire anche su altri temi. La crescita della produttività mirata nel settore dei servizi è indispensabile per fare crescere lavori di qualità e redditi nei settori dove sarà possibile la crescita di un nuovo ceto medio. Le politiche di sostenibilità ambientale possono giocare un ruolo analogo per salvaguardare quote di attività industriali che altrimenti si ripiegano verso lavori poveri.

Insomma, il tema di piattaforme di responsabilità e partecipazione si pongono perché il mondo è in cambiamento, ritenere che si possa fermare con gli scioperi generali è come pensare di fermare l’acqua con le mani.

