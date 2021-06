Tra due madri/ Su Rai 2 il film con Odile Vuilemin (oggi, 18 giugno 2021)

Tra due madri è una pellicola francese del 2016 e va in onda oggi, venerdì 18 giugno, su Rai 2 a partire dalle 21,20. Il regista è il cineasta francese Renaud Bertrand, gli interpreti principali sono Odile Vuilemin, Marylin Lima, Samir Boitard, Francoise Vincentelli. Il genere è drammatico e sicuramente va a scuotere le anime sia di chi è genitore quanto di chi non lo è. La storia è costruita molto bene e va oltre le aspettative che potrebbe fornire un semplice film per la televisione. Anche il ritmo è incessante con un crescendo che si sviluppa dai primi minuti fino ad arrivare a un finale molto emozionante e pieno di colpi di scena.

Quel nostro piccolo segreto/ Su Rai 2 il film di David Winning (oggi, 18 giugno)

Tra due madri, la trama

La vicenda di Tra due madri narra la storia di una coppia felice Sarah e David, una famiglia benestante con tre bambini: Alice, Lucas e Camille. Il loro è il tipico quadretto di una famiglia senza problemi, sino a quando, durante una gita in spiaggia, Alice di 4 anni, la più grande, scompare. Tutti credono che sia annegata visto che le ricerche non vanno a buon fine, ma nonostante il corpo non venga mai ritrovato. In un centro commerciale, 11 anni dopo, Sarah, che non ha mai accettato l’idea che la figlia sia morta, crede di riconoscere la figlia insieme ad altre ragazze.

In Nome di Dio / Il Texano/ Su Rete 4 il film western di John Ford (18 giugno)

Ciò che ha visto, non convince il marito, visto che non è la prima volta che Sarah crede di vedere Alice. Ma questa volta, la donna non si arrende e segue la ragazza sino a casa. Si rende conto di dove vive e sentendola ridere, si convince sempre di più che si tratta di sua figlia.

Decide di andarle incontro e di rivelarle la verità, cioè che è sua figlia e si chiama Alice e che è scomparsa tanti anni prima. Tutto ciò non fa che spaventare la ragazza che chiede aiuto al padre, il quale avverte la moglie e la polizia. All’arrivo delle forze dell’ordine Sarah racconta tutta la sua storia stimolando i sospetti dell’ispettrice che segue il caso e chiede l’estratto di nascita della ragazza che si chiama Laure. Messa alle strette la madre della ragazza rivelerà la verità dando inizio ad un vero e proprio calvario.

Cantina Wader - Passione e Coraggio/ Su Canale 5 il film di Tommy Wigand

© RIPRODUZIONE RISERVATA