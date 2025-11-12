Secondo una piccante indiscrezione, in gara al Festival di Sanremo 2026 ci sarà una coppia di amanti: cosa è emerso

Mancano pochi mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2026, ancora non si conoscono i nomi dei concorrenti in gara durante la kermesse eppure non mancano indiscrezioni. Da mesi ormai circolano liste dei possibili Big in gara, ma solo nelle prossime settimane Carlo Conti annuncerà chi si sfiderà sul palco più ambito d’Italia con il proprio singolo. Detto questo, c’è chi in queste ore ha lanciato un’indiscrezione bomba nonché molto piccante proprio su due dei concorrenti.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato sul suo profilo Instagram la seguente indiscrezione: “Paradossale ma vero: sono amanti e tra poco saliranno pure sul palco di Sanremo come concorrenti! La realtà supera davvero la fantasia”. Dei nomi di questi presunti amanti concorrenti neppure il cenno, ma questo è bastato per accendere la curiosità del web.

Sanremo 2026 avrà una coppia di amanti in gara? Spunta la prima indiscrezione piccante sui Big

Difficile, al momento, anche ipotizzare i nomi di questi due presunti amanti in gara a Sanremo 2026, non avendo a nostra disposizione la lista ufficiale dei Big in gara. Il Festival è però attualmente al centro di discussione anche per un altro fatto: ieri ha avuto il via Sanremo Giovani, la gara delle nuove proposte che eleggerà i due finalisti che gareggeranno per la vittoria proprio sul palco dell’Ariston. Tre concorrenti hanno già ottenuto un posto in semifinale – Antonia, cmqMartina e La Messa – ma è sorta anche qualche prima polemica a causa dell’orario della messa in onda della gara (in seconda serata). Secondo molti, invece, lo show meriterebbe la prima serata su Rai 2.