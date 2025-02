Per l’ottava volta – ovviamente non consecutiva, dopo l’ultima apparizione che risale al 2022 – sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2025, l’apprezzatissimo e celebratissimo Massimo Ranieri ha deciso di partecipare alla kermesse musicale con il testo ‘Tra le mani un cuore‘ che recupera un po’ quelle classiche sonorità sanremesi che fino a qualche edizione fa erano padrone assolute del Festival: tra gli autori del testo di Massimo Ranieri – non a caso – figurano due ‘mostri sacri’ della musica italiana come Tiziano Ferro e Nek, anche loro veri e propri habitué del palco sanremese.

Massimo Ranieri, chi è la misteriosa compagna più giovane di quindici anni?/ "Si chiama Serena..."

Con una sonorità dolce e quasi senza tempo, il testo ‘Tra le mani un cuore‘ – aveva rivelato lo stesso Massimo Ranieri prima ancora dell’inizio di Sanremo 2025 ai microfoni della Rai – parla di un amore finito e del tentativo del protagonista di aiutare “l’altra persona a salvarla da questo cuore che è caduto in mare“, incentrandosi su un aspetto spesso ignorato della fine di una relazione che non deve necessariamente essere conflittuale ma può anche conservare un rapporto “molto civile, più umano“.

Perchè Massimo Ranieri ha un occhio rosso a Sanremo 2025? Parlano i medici/ "Emorragia, sangue nella..."

TESTO COMPLETO ‘TRA LE MANI UN CUORE’ DI MASSIMO RANIERI AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

In attesa di poter scoprire come si sarà piazzato nella classifica finale del Festival di Sanremo 2025 il ‘nostro’ Massimo Ranieri – che ricordiamo vinse per l’unica volta su sette nel 1988 con ‘Perdere l’amore’ – vi lasciamo il testo completo della canzone ‘Tra le mani un cuore‘: