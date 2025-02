Venerdì 14 febbraio 2025 andrà in onda, in seconda serata su Rai 2, alle ore 22:55, la commedia sentimentale del 2022 dal titolo Tra le onde delle Hawaii. Si tratta di un progetto televisivo statunitense per il canale Hallmark che fa parte del ciclo di film “Destinazione amore” ed è diretto dalla regista Lee Friedlander, film maker di numerosi film di questo genere, tra cui “L’amore davvero”, “Principessa per sempre” e “Addestramento d’Amore”.

La protagonista è interpretata dall’attrice Lacey Chabert, celebre per la sua partecipazione in “Mean Girls” (2004). Al suo fianco l’attore di origini portoricane Ektor Rivera, che sempre per il canale Hallmark aveva girato l’anno precedente la pellicola “‘Sugar Plum Twist” al fianco di Jamie Gray Hyder. Nel cast anche: Tracy Yamamoto, Omar Bustamante, Darren Darnborough, Walter S. Gaines e Katie Lee.

TRA LE ONDE DELLE HAWAII: LA TRAMA DEL FILM IN ONDA SU CANALE 5

Tra le onde delle Hawaii racconta la storia della bella Emma (Lacey Chabert), una donna con un grande talento come chef che sta affrontando un momento molto difficile rispetto alla sua vita privata, a causa di una cocente delusione d’amore. Anche il suo fidanzato storico Garrett (Darren Darnborough) lavora nel settore ristorativo come capo cuoco, così Emma decide di allontanarsi per un periodo tornando alle Hawaii dove vive la sua adorata zia June (Tracy Yamamoto). É così che incontra i due fratelli Ben e Frankie (rispettivamente Ektor Rivera e Omar Bustamante), e con quest’ultimo decide di prendere parte ad una gara culinaria per dimostrare le proprie capacità.

Contemporaneamente inizia a prendere lezioni di surf dall’affascinante e riservato Ben, ed è proprio grazie a questo sport che Emma riscopre il coraggio di affrontare le difficoltà, perché così come non bisogna avere paura di affrontare le onde, allo stesso modo giorno per giorno non bisogna temere di guardare in faccia e superare le difficoltà che si presentano davanti. La conoscenza dei due fratelli cambierà per sempre la vita di Emma: di fronte a questa nuova realtà, cosa deciderà di fare la protagonista? Tornerà alla sua vecchia vita o inizierà una nuova pagina della sua esistenza, magari al fianco dell’attraente Ben?

Luigi e Isolina Papini, chi sono i genitori di Roberto Benigni? "Eravamo poveri"/ "Mamma era analfabeta"