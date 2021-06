Tra le pagine della pazzia/ Su Rai 2 il film con Sierra McCormich (oggi, 16 giugno)

Tra le pagine della pazzia andrà in onda in prima visione tv oggi, 16 giugno, su Rai 2 alle 21,20 circa. La pellicola, del 2018 di produzione canadese è del genere drammatico, thriller, mistery. Il regista è Sam Irvin, un produttore e insegnante di cinema oltre che dedito alla regia che deve la sua popolarità anche a serie televisive. L’interprete principale è Sierra McCormich, una giovane attrice statunitense famosa per i suoi ruoli in serie di culto televisive. Gli altri interpreti sono Jesse Hutch, Nicky Whelan, Ashley Rickards. Anche Ashley Rickards deve la sua notorietà alla partecipazione di diverse serie televisive come One three Hill.

Tra le pagine della pazzia, la trama

Soffermiamoci sulla trama de Tra le pagine della pazzia. Dopo la lettura di un libro particolare sull’aiuto personale indirizzato a chi voleva lasciarsi alle spalle il passato e cambiare vita, Karen comunica la sua decisione di lasciarlo al marito e gli chiede il divorzio. Purtroppo tale decisione sconvolge completamente l’uomo, che in preda ad un momento di follia impugna un fucile e uccide prima la moglie e poi se stesso. L’autrice del libro letto da Karen è una splendida donna in carriera Lorna al suo secondo matrimonio con il giornalista di viaggi Harry.

La donna ha un figlio adolescente avuto dal suo precedente matrimonio e insieme vivono felici nella casa del nuovo marito. Durante il barbecue del 4 luglio organizzato nella loro casa, Mark, il ragazzo conosce Mallory una sua coetanea che in poco tempo lo farà innamorare di sè costringendolo a lasciare la sua ragazza. La ragazza, in apparenza docile, in realtà è dotata di una folle ambiguità, al punto di creare scompiglio anche con il maturo Harry. Lorna capisce ben presto la pericolosità della ragazza, ossessionata sino a far del male e dovrà lottare duramente per salvare la sua famiglia.

