Spunta un clamoroso retroscena sul rapporto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti: ecco cosa è venuto fuori.

Mirko Brunetti e Greta Rossetti si sono conosciuti nel villaggio di Temptation Island. All’epoca, lui era fidanzato con Perla Vatiero e lei era una tentatrice con cui Mirko trovò un feeling speciale che si trasformò in una vera e propria relazione. Brunetti e Perla, infatti, si sono lasciati alla fine del programma e Mirko ha cominciato una storia con Greta durata fino all’ingresso di lui nella casa del Grande Fratello. Sotto i riflettori del reality show, conclusa la storia con Greta, Mirko ha ritrovato la complicità con Perla con cui, però, tutto è finito pochi mesi dopo la fine del reality show.

Fabrizio Corona attacca Temptation Island/ Barbara D'Urso: "Sei l'unico che ha il coraggio di dirlo"

Oggi, le vite dei tre protagonisti sono nettamente diverse: Mirko ha una nuova fidanzata; Perla è single mentre Greta ha da poco concluso la storia con Sergio D’Ottavi, conosciuto nella casa del Grande Fratello. Nonostante sia trascorso del tempo da quando Mirko e Greta si sono lasciati, oggi spunta un clamoroso retroscena.

Filippo Bisciglia: "Ecco perché Temptation Island ha successo"/ "Rispetto ad anni fa, oggi..."

Greta Rossetti e Mirko Brunetti: il retroscena di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona durante l’ultima puntata di Falsissimo ha parlato di Greta Rossetti e Mirko Brunetti svelando un clamoroso retroscena: “La storia tra Mirko e Greta? Finta dall’inizio. I reality ormai sono costruiti per creare dinamiche e tenere il pubblico incollato. Si scelgono personaggi in grado di generare storie d’amore, tradimenti e riconciliazioni, ma dietro le telecamere c’è una regia ben precisa”.

Corona che ha svelato altri dettagli su Temptation Island, ha inoltre raccontato che Perla, Mirko e Greta sarebbero stati usati come “pedine” per creare una narrativa perfetta e far appassionare il pubblico.

Temptation Island, Perla smaschera autori: "Dicevano..."/ Lino Giuliano choc: "Maika? Ecco cos'è successo"