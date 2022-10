Tra Wanda Nara e Mauro Icardi è guerra/ “Lui non vuole firmare la separazione”

Wanda Nara ha firmato un accordo unilaterale di separazione da Mauro Icardi…

Ebbene sì, la telenovela tutta argentina, capace di unire i mondi apparentemente così lontani, del gossip e del calcio, continua senza tregua… Di chi stiamo parlando se non di Wanda Nara e di Mauro Icardi? Per il momento l’unica cosa certa tra i due, da quando hanno annunciato di essersi lasciati, è che non ci faranno mai annoiare! Dopo la loro separazione infatti moltissimi gossip si sono susseguiti: dalla prematura relazione di Wanda con il giovane rapper 22enne L-Gante, fino alle accuse choc di lei verso il calciatore, insomma, ogni giorno ce n’è una nuova!

Mauro Icardi, disperato gesto per riappacificarsi con Wanda Nara / Ecco cosa ha fatto

L’ultima? Mentre l’attaccante del Galatasaray sembrerebbe non accettare la fine della loro storia d’amore, Wanda avrebbe invece già firmato un accordo unilaterale di separazione. A svelarlo è stato proprio il suo legale che, una volta per tutte, ha voluto zittire le voci su un possibile ritorno di fiamma tra la sua assistita e il calciatore, durante un’intervista per un noto programma televisivo argentino dove, ha anche svelato, perché le pratiche del divorzio stiano andando così a rilento…

Wanda Nara: "Mauro Icardi mi fa paura"/ La rivelazione choc...

In difesa di Wanda Nara, parla il suo legale: “Mauro Icardi fa resistenza. Con L-Gante? Non è una relazione…”

È stato dunque, una volta per tutte, il legale di Wanda Nara, a svelare perché il divorzio da Mauro Icardi vada così a rilento. Si tratta di una donna, Ana Rosefeld, intervenuta nel celebre programma argentino La noche de Mirtha con una lunga intervista. L’avvocato di Wanda Nara ha fatto sapere che la separazione è stata firmata dalla sua assistita: “Ha firmato quella che viene chiamata la separazione”, ha esordito. La Rosefeld ha poi criticato l’atteggiamento del calciatore: “Lui fa resistenza, non vuole separarsi. Oggi l’accordo è unilaterale, le persone possono separarsi quando non c’è più amore o più voglia di stare insieme”, ha detto.

Wanda Nara e L-Gante insieme in un video hot/ La reazione di Icardi? "Nervoso..."

Ana Rosefeld non è però solo l’avvocato di Wanda Nara, ma anche una delle sue più care amiche. È così che ha voluto anche lasciarsi andare a qualche dichiarazione meno professionale, riguardo al rapporto di Wanda con il giovane rapper 22enne L-Gante, ha raccontato: “Si stanno conoscendo, vanno molto d’accordo, lavorano insieme, si parlano ogni giorno per questioni professionali, lavorative, amichevoli… Ma da lì a una coppia!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA