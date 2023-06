Tracce svolte Tipologia A Prima Prova Maturità 2023/ Analisi del testo: il toto-autori (21 giugno)

TIPOLOGIA A PRIMA PROVA, ANALISI DEL TESTO: ATTESA TRACCE SVOLTE MATURITÀ 2023

Tutto pronto per l’inizio della Prima Prova della Maturità 2023, al via questa mattina in tutte le scuole del Paese: la Tipologia A, più comunemente nota come l’analisi del testo, è il primo tema previsto nelle tre categorie in cui viene suddivisa la Prima Prova dell’Esame di Stato. In attesa delle tracce ufficiali svolte, ricordiamo innanzitutto che come da indicazione del Ministero dell’Istruzione, la Tipologia A può avere autori/argomenti che vadano dall’Unità d’Italia sino ad oggi.

Le tracce fornite per questa tipologia saranno due (A1 e A2) e potranno coprire due ambiti cronologici o due generi o forme testuali: di norma però, la tradizione vuole che le due tracce di Prima Prova legate all’Analisi del testo siano una poesia e una prosa. Tiene intanto banco da giorni i toto-tracce sugli autori scelti per questa Prima Prova: ebbene, da più parti si fa il nome di Gabriele D’Annunzio come primo in grado di aprire le porte ad autori del Novecento per l’Analisi del testo (mai avvenuto finora). Secondo il sondaggio raccolto da Skuola.net su 1500 interviste a maturandi, il toto-temi dice dopo il 46% su D’Annunzio un bel 24% per un grande classico come Giovanni Verga (anche se presente già lo scorso anno): al terzo posto con il 15% dei voti troviamo Alessandro Manzoni di cui si celebrano nel 2023 i 150 anni dalla morte. Altri autori per la Tipologia A con risultati minimi di possibilità scelti dai maturandi: Edmondo De Amicis, Carlo Collodi, Antonio Fogazzaro e Federico De Roberto.

TIPOLOGIA A, PRIMA PROVA MATURITÀ: LE TRACCE DEL 2022

Se diamo un’occhiata alle tracce svolte lo scorso anno per la Tipologia A nella Prima Prova di Maturità, ecco trovare due grandi classici scelti per la poesia e la prosa: l’Esame di Stato 2022 vide il MIUR (oggi divenuto MIM) scegliere come proposta A1 dell’Analisi del testo una poesia di Giovanni Pascoli, “La via ferrata (Myricae)” tratta da “Poesie”, con le relative domande al seguito che non furono considerate troppo complesse da chi scelse quella tipologia.

Come brano di prosa invece la traccia A2 della Maturità 2022 verteva su “Nedda. Bozzetto siciliano” di Giovanni Verga: lo scorso anno si celebravano i 100 anni dalla morte del grande autore siciliano, motivo per cui molti propendono per l’impossibilità di ritrovare Verga anche quest’anno in Maturità.

TRACCE PRIMA PROVA MATURITÀ 2023, COME SVOLGERE LA TIPOLOGIA A

Lettura, comprensione, ortografia e sinteticità: questi i consigli principali per lo svolgimento della Tipologia A nella Prima Prova dell’Esame di Maturità 2023: il tema d’italiano più “anomalo” in quanto non viene chiesta la produzione di un testo unico, è di per sé una possibilità molto utile per chi magari non ha tra le sue doti la scrittura mentre di contro è molto più adatto alla precisione e allo studio di autori affrontati durante l’anno.

Serve sicuramente leggere e ben comprendere le richieste, prima di iniziare a svolgere il proprio tema: serve farlo su entrambi i brani proposti per capire quale possa essere più congeniale alle proprie conoscenze, capacità e studi. Sfruttare bene le 6 ore di tempo è un consiglio sempre valido: non c’è nessuna fretta nel dover finire prima, si può passare anche molto tempo a leggere per bene le domande per evitare errori o risposte “fuori tema”. Altri consigli pratici e utili: puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica; rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – ovviamente se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).

