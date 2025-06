Tutto sulle tracce svolte di Maturità 2025: Tipologia A, Analisi del testo con i brani di prosa e poesia. Ultimi consigli e toto-autori la Prima Prova oggi

A BREVE LE TRACCE SVOLTE PER LA PRIMA PROVA MATURITÀ 2025: ANALISI DEL TESTO, COME FUNZIONA LA TIPOLOGIA A

Un’attesa durata cinque anni per questo fatidico giorno: il via alla Prima Prova di Maturità 2025 metterà di fronte tra pochi minuti le tracce svolte per la Tipologia A (Analisi del testo) così come per le altre due tipologie da scegliere per migliaia di maturandi in tutta Italia. Il percorso finale per l’Esame di Stato vede il tema d’italiano come primo vero scoglio, con la scelta sull’Analisi del testo che potrebbe “scattare” in chi non ha particolare dimestichezza con l’argomentazione e/o l’analisi dell’attualità.

Un testo di prosa o uno di poesia potrebbero invece fare al caso vostro, con la possibilità di redigere un tema più “regolare”, completo e ordinato nel seguire le tracce svolte e le domande poste dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nei documenti a breve distribuiti (dopo le ore 8.30). Come funziona la Tipologia A della Maturità 2025 ormai tutto lo sanno ma un breve ripasso, magari per amici e familiari che oggi attenderanno con ansia i materiali che i propri beniamini dovranno affrontare in classe, può essere sempre utile.

E allora si parte con stabilire in primis cosa siano le tracce svolte A1 e A2: si tratta delle due proposte sull’Analisi del testo previste dall’Esame di Maturità 2025, anzi per la precisione per “l’Analisi e interpretazione di un testo letterario”. Una poesia e un brano di prosa, su questo potranno cimentarsi chi sceglierà l’Analisi del testo come tema d’italiano: se ne deve scegliere solo una delle due, con 6 ore di tempo per la produzione di un testo per la Prima Prova Maturità 2025 che risponda alle varie domande inserite nei documenti ufficiali distribuiti dalle Commissioni d’esame.

L’ULTIMO CONSIGLIO PER L’ANALISI DEL TESTO: COME SVOLGERE LA PRIMA PROVA MATURITÀ 2025 (TRA POESIA E PROSA)

Autori che dall’Unità d’Italia fino (più o meno) alla contemporaneità della letteratura, con risposte che dovranno variare tra un riassunto dell’opera, le risposte alle varie domande di contenuto e stilistiche, così come infine una breve produzione di un testo che replichi ai quesiti più ampi inseriti come ultime richieste tanto per la traccia A1 che per l’A2. Se da giorni vi aiutiamo con info e consigli pratici per capire come svolgere l’Analisi del testo in Prima Prova di Maturità 2025, non ci resta che lanciarvi un ultimo pratico suggerimento (anzi, facciamo due).

Tempo e pertinenza: questi i due elementi fondamentali per l’Analisi del testo, anche se si applicano benissimo anche per le Tipologie B e C. Nella produzione della Prima Prova di Maturità 2025 serve disporre bene della tempistica ampia in dotazione, con la divisione se possibile in diversi momenti delle varie richieste presenti nel plico del MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito). Dalla ricerca dei termini che non si conoscono, alla messa a fuoco della scelta da disporre tra le varie tracce svolte: serve poi un tempo congruo (almeno un’ora) per rispondere in maniera completa alle domande sull’Analisi del testo, siano per la poesia o per il passo di prosa è lo stesso.

A quel punto serve disporre bene del tempo per rispondere alla parte più di approfondimento, dimostrando le proprie competenze ma facendo attenzione a non finire “fuori tema”: qui infatti la pertinenza torna di stretta attualità, in quanto per l’Analisi del testo occorre rimanere molto precisamente su quell’opera e sulle domande richieste in merito. Dalla comprensione all’analisi stilistica fino all’interpretazione finale con gli approfondimenti di collegamento tra autore e contesto letterario in cui è immersa l’opera citata nelle tracce A1 e A2: allacciate le cinture e ora si può davvero partire con la produzione, con la calma di chi comunque sa di essere al termine di un lungo percorso di cui l’Esame di Maturità 2025 è “solo” una ultima indicazione.

IL TOTO-TRACCE PER L’ANALISI DEL TESTO (E COSA ESCLUDERE): TUTTO SULLA PRIMA PROVA MATURITÀ 2025

Pensavate di rimanere “orfani” di un ultimo, scatenato, toto-tracce prima prova Maturità 2025? Ecco esatto, non vi lasciamo delusi: per le tracce svolte della Prima Prova di Maturità 2025, specie per l’Analisi del testo, fondamentali saranno gli autori scelti dal MIM per proporre la poesia e il brano di prosa atti a svolgere una competa Analisi del testo. Tranne Giuseppe Ungaretti e Luigi Pirandello, usciti nell’Esame di Stato dello scorso anno con rispettivamente la poesia “Pellegrinaggio” e il brano “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”, tutti gli altri autori potrebbero tranquillamente spuntare nelle tracce svolte di quest’anno.

E allora attenzione forte a Dante Alighieri, di cui ricorrono quest’anno i 760 anni della morte, o per i sempre verdi Calvino, Bassani e Sciascia che celebrano dire “tonde” di anniversari nel 2025: 240 anni sono passati dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, così come 650 anni da quella di Boccaccio, tutti nomi intriganti e che potrebbero tranquillamente comparire nell’Analisi del testo con le due tracce A1 e A2.

A livello di poesia invece occhi puntati su Carducci e Montale, rispettivamente 190 anni dalla morte e un secolo esatto dalla produzione di “Ossi di seppia”. Il Toto-tracce svolte di Maturità 2025 ha ancora pochi minuti di “vita” e poi finalmente scopriremo autori e opere dell’Analisi del testo: si parte!